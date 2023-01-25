Александра Агибалова утвердили в должности ректора Воронежского аграрного университета

Александр Агибалов. Фото: с сайта ВГАУ.

В Воронежском аграрном университете от приставки врио к должности избавился ректор Александр Агибалов. Его утвердила в должности в среду, 25 января, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Ольга Гатагова, подписавшая соответствующий приказ.

Александр Агибалов исполнял обязанности ректора с 29 октября 2021 года. Под его руководством аграрный университет стал победителем федерального проекта «Передовые инженерные школы». Кроме того, была создана инженерная школа «Агроген». В ней обучают генетиков и селекционеров по запросам агробизнеса. Также агроуниверситет впервые вошел в международный рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

Александр Агибалов - представитель весьма влиятельной воронежской семьи. Самый заметный ее член, его старший брат Юрий Агибалов в свое время занимал должность вице-губернатора Воронежской области.

Напомним, предшественник Агибалова на посту руководителя вуза Алексей Попов отметился только выдвинутым ему требованием ученым отдавать ему часть премий. Сделал он, только заступив на должность и.о. ректора. Корыстный начальник успел похитить 880 тысяч рублей. Его наглость поразила даже видавших виды сотрудников прокуратуры. За это свое коррупционное прегрешение Попов получил три года лишения свободы условно в конце июня 2022 года.