«Один бывший вице-мэр Воронежа получил мягкий приговор за крупную взятку, а другой, будучи главой района, нанимал прислугу за казенный счет»

Алексей Кныш. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Перед Международным днем борьбы с коррупцией, который отмечают 9 декабря, мы встретились с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Воронежской области Алексеем Кнышем. Поводов для разговора было много. В громких делах, связанных с коррупцией, сейчас в нашем регионе недостатка нет. Их мы и обсудили.

«АНТИЛИКАТОРОВ ПО СВОЕЙ СТАТЬЕ МОГ СЕСТЬ НА 15 ЛЕТ, НО В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛ ШЕСТЬ»

- Сложилось мнение, что бывшему вице-мэру Воронежа Алексею Антиликаторову дали слишком суровый приговор за взятку в 1,5 миллиона рублей. Какова ваша позиция на этот счет?

- Антиликаторова судили по ч.6 ст.290 УК РФ за получения взятки в особо крупном размере. Ответственность по ней по закону - от 8 до 15 лет лишения свободы. Суд сначала приговорил его к восьми годам заключения, а потом после рассмотрения апелляции защиты счел возможным применить наказание ниже низшего предела – шесть лет. Также Антиликаторову запретили занимать должности во властных структурах на восемь лет. И оштрафовали на 1,5 млн рублей.

Таким образом, бывшего вице-мэра наказали далеко не так сурово, как могли. Более того, статья предусматривала и возможность штрафа в виде 70-кратного размера суммы взятки. А суд, конфисковав 1,5 миллиона, присудил еще взыскать такую же сумму в виде штрафа.

Антиликаторов признавал изначально факт незаконного получения денег. Сперва говорил, что вводил бизнесмена в заблуждение. Считал, что его действия нужно квалифицировать как мошенничество. Но потом дал другие показания. Заявил, что понимает, что предпринял определенные действия в интересах предпринимателя, но не довел их до конца. У него была договоренность с бизнесменом за взятку в 1,5 миллиона рублей обеспечить заключение мировых соглашений в арбитражном суде по ярмарке ООО «Фрегат» и последующем продлении договоров о ее деятельности. Антиликаторов выполнил часть договоренностей только по мировым соглашениям.

Алексей Антиликаторов получил немаленький, но далеко не максимально возможный срок. Фото: Ирина ШАБАНОВА

У бизнесмена были обязательства перед торговцами, и те предъявляли претензии, что он их права не защитил. Не получили желаемого результата: и продление договора, и утверждение схемы торговых объектов. Возник клубок взаимных обязательств. В деле нет сведений о том, что предприниматель сообщал торговцам, что собирался решать их проблемы коррупционным путем.

- Как вы считаете, почему Антиликаторов получил более суровый приговор, чем экс-депутат Сергей Кудрявцев (четыре года лишения свободы). При том, что действиями бывшего слуги народа мог быть нанесен ущерб в 30 миллионов рублей, если бы ДК Кирова ушел в собственность его компании всего за 2,5 процента от его кадастровой стоимости?

- Я бы не стал проводить параллели с делом Кудрявцева. У Антиликаторова взятка в особо крупном размере с использованием служебного положения, а у бывшего депутата – мошенничество, это не коррупционное преступление. Следствием не было установлено, что Кудрявцев использовал свой статус слуги народа при совершении этой аферы. Предприниматель совершил простое мошенничество без использования служебного положения, а вице-мэр – коррупционное преступление. По закону здесь все правильно: и в том, и в другом случае суд вынес адекватные приговоры.

«НЕЛЬЗЯ МИРИТЬСЯ, КОГДА ЛЮДИ ФАКТИЧЕСКИ ПОПАДАЮТ В РАБСТВО К ЧИНОВНИКАМ»

- Как оцениваете перспективы процесса бывших вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина и заместителя главы управы Коминтерновского района Светланы Васьковой? Насколько этот криминальный эпизод иллюстрирует проникновение коррупционных схем в систему воронежских выборов?

- Сам факт, что борьбу с коррупцией правоохранители нашего региона ведут по всем направлениям, заслуживает внимание и поддержку. Нет запретных тем. Сложившееся мнение о безнаказанности коррупционных преступлений, в том числе и в сфере выборов, должно разрушаться.

Момент, на который хочу обратить внимание – все следят за криминальными эпизодами дела Бавыкина, связанные с выборами. Но, на мой взгляд, не менее важен еще один вскрывшийся факт его преступной деятельности. С 2018 по 2020 год Юрий Бавыкин давал подчиненным обязательные для исполнения указания по командированию работника комбината благоустройства для поддержания порядка в своем домовладении. Чем нанес ущерб бюджету более 970 тысяч рублей. При этом зарплату человек получал на комбинате. Причем он следовал как нитка за иголкой после перевода Бавыкина с должности руководителя Левобережной управы на пост главы Коминтерновского района. Формально работник просто перешел в другой комбинат благоустройства.

Этот криминальный эпизод выглядит особенно вопиющим на фоне того, как много сейчас говорят об авралах во время коммунальных аварий, о нехватке в этой сфере людей. Надо обратить особое внимание, с этим нельзя мириться, когда люди попадают фактически в рабство, в услужение чиновникам. Нужно сломить стереотип, что такое позволено.

Юрий Бавыкин ответит за махинации, связанные не только с выборами, но и с приклеплением к себе прислуги. Фото: предоставлено Ленинским районным судом.

- Почему не отвечают перед судом люди, дававшие Бавыкину и Васьковой взятки за незаконную помощь на выборах?

- Дело в том, что юридически, согласно действующему законодательству, гражданин, своевременно сообщивший, что передал взятку, освобождается от ответственности. К тому же действия Бавыкина и Васьковой расцениваются как мошенничество. Нет сведений, что они обеспечивали кому-то реальную победу на выборах. При этом, по версии следствия, они обманули претендентов на депутатские мандаты на общую сумму более семи миллионов рублей. С каждым кандидатом при этом «работали» по-разному.

«БЫВШИЙ РЕКТОР ВГТУ ПРИСВАИВАЛ ПРЕМИИ ПОД БЛАГОВИДНЫМИ ПРЕДЛОГАМИ, А ЭКС-ГЛАВА АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА НАС НЕПРИЯТНО УДИВИЛ»

- Уже очень долго длится рассмотрение дела бывшего ректора ВГТУ Сергея Колодяжного? Какие, на ваш взгляд, его перспективы?

- По этому делу проходят более 180 человек в качестве свидетелей, исследуют много документов финансово-хозяйственной деятельности. Бывшему ректору ВГТУ вменяется в вину хищение более 58 миллионов рублей. Сергей Колодяжный по версии следствия, фиктивно начислял премии и забирал себе. При этом экс-ректор применял различные меры убеждения. Если бы имело место грубое давление, тогда бы Колодяжному вменили в вину и превышение должностных полномочий. Но большей частью он придумывал отговорки, что деньги пойдут на разные благие цели. Дело большое, потому и длится столь продолжительное время.

Были в нем и проблемы по определению подсудности. Дело о этом крупном хищении, по мнению защиты, нужно было передать в Центральный районный суд, так как счета университета находятся в Центральном районе. Мы настаивали, что преступление совершено на рабочем месте, в здании на улице 20-летия Октября. Поэтому наши сотрудники настаивали, что дело должны рассматривать в Ленинском районном суде. В апелляции подтвердили нашу правоту. С подсудностью определились, надеемся, что и приговор будет не за горами.

Сергей Колодяжный (на переднем плане) на заседании суда. Фото: Ирина ШАБАНОВА

- В деле бывшего и.о. ректора аграрного университета была похожая схема. А чем-то, кроме похищенной суммы, эти дела отличались?

- Теперь уже бывший и.о ректора Алексей Попов вообще нас в нехорошем смысле слова удивил. Едва заступив на должность, да еще в таком шатком статусе, он выступил с требованием отдавать ему часть премий. Ученые сразу предупредили, что эта криминальная схема с ними работать не будет. Но он от своих намерений не отказался. В итоге успел похитить 880 тысяч, пока его не задержали. И получил три года условно, на тот же срок лишившись возможности занимать административно-хозяйственные должности. Похищенные деньги изъяли и вернули университету.

Алексей Попов, как только стал и.о. ректора, сразу потребовал от ученых делиться с ним премиями. Фото: с сайта ВГАУ.

«СЧИТАЕМ, ЧТО БЫВШЕМУ БОРЦУ С КОРРУПЦИЕЙ ГЛАВКА МВД ДАЛИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ СРОК»

- Не так давно утвердили приговор бывшему заместителю руководителя следственной части регионального управления МВД Александру Чалому. За взятки в 1 и 3 млн рублей его посадили на девять лет. Есть ли другие коррупционные дела в отношении крупных чинов полиции? Если есть, расскажите о них.

- Еще не закончено разбирательство по делу бывшего начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Евгения Младова. С ноября 2018-го по май 2020 года он вводил в заблуждение предпринимателя относительно имеющихся у него полномочий по решению вопросов, связанных с налоговой проверкой ООО этого бизнесмена. Младов намеревался похитить около 10 миллионов рублей. Судебное разбирательство длилось около двух лет.

В августе 2022 года Коминтерновский районный суд вынес ему приговор - четыре года колонии со штрафом в 300 тысяч рублей. С назначенным наказанием прокуратура не согласилась. Наши сотрудники настаивают на лишении свободы в семь лет со штрафом в 500 тысяч рублей. Потому обжаловали приговор в Воронежском областном суде. Нашу апелляцию пока еще не рассмотрели.

- И по финальной части дела экс-заместителя начальника регионального ГИБДД Игоря Качкина. В начале апреля суд конфисковал у него 22 объекта недвижимости, в том числе 15 квартир. Их уже забрали в федеральную, областную или муниципальную собственность или это судебное решение находится в стадии обжалования?

- Сторона ответчиков, то есть, представители Игоря Качкина и его матери, обжаловали приговор. По их апелляции еще не приняли решение. Ее будут рассматривать в Воронежском областном суде. Так что пока с квартирами никаких действий не предпринимают, они под арестом.

«В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ БЫЛИ МАССОВЫМИ»

- Кроме уголовных, было немало и других громких дел, связанных с коррупционными нарушениями закона. К примеру, не так давно был скандал в управлении ветеринарии Воронежской области. Там обнаружили массу нарушений закона, в том числе и с проявлением коррупции. Наладили ли там сейчас нормальную работу?

- Безусловно, надзор за расследованием уголовных дел коррупционной направленности и поддержание по ним гособвинения – лишь часть многогранной работы антикоррупционного прокурора. За девять месяцев текущего года выявили более 1200 нарушений закона, допущенных чиновниками. По представлениям надзорного ведомства наказали 640 должностных лиц, еще 76 привлекли к административной ответственности. Из нормативно-правовых актов и их проектов по требованиям прокуратуры исключили 1850 коррупциогенных факторов.

Что касается регионального управления ветеринарии, то там выявили укрытие сведений о доходах, расходах, имуществе, скрытые банковские счета, массовый конфликт интересов. Сотрудники ведомства работали по совместительству в коммерческих структурах, тысячи документов были заполнены в интересах этих фирм. В связи с этим направили прокурорское представление в адрес губернатора. Были наказаны руководитель, его заместитель и еще 120 должностных лиц.

В отношении 9 чиновников возбудили 21 дело по взяткам. Пять дел уже рассмотрены судом, по ним вынесли обвинительные приговоры, трех сотрудников приговорили к реальному лишению свободы.

В частности, осужден бывший заведующий ветеринарным участком Грибановской станции Быков за взятку от индивидуального предпринимателя за незаконные оформление и выдачу сопроводительных документов. Он получил три года лишения свободы колонии со штрафом 342 тысячи рублей с лишением права занимать определенные должности на два года.

Приговором Грибановского районного суда руководитель Терновской станции признана виновным в аналогичном преступлении. Она осуждена на один год лишения свободы в колонии со штрафом в 273 тысячи рублей. А также лишена права занимать определенные должности на два года.

За бесконтрольность, отсутствие внутренней профилактики наказан заместитель руководителя регионального управления, который должен был заниматься противодействием коррупции. А его начальник ушел в отставку. Надеемся, что новый руководитель наведет порядок.

Жуткое состояние дел в управлении, выявленное нашими сотрудниками, - это фактически преступление против продовольственной безопасности. Могло быть допущено распространение любых болезней, в том числе угрожающих жизни жителей нашей области. К счастью, нам удалось этого не допустить.