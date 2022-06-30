Бывший врио ректора воронежского вуза получил условный срок за хищение свыше 800 тысяч рублей

Изъятые деньги возвращены образовательному учреждению. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Сегодня, 30 июня, Центральный районный суд Воронежа рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего врио ректора ВГАУ 42-летнего Алексея Попова. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества в крупном размере).

Как установлено судом, в марте прошлого года руководитель университета начислял необоснованные премии штатным сотрудникам на более чем 800 тысяч рублей, которые впоследствии присвоил себе. Приговором суда виновного наказали тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в органах системы образования сроком на три года.

Изъятые деньги возвращены образовательному учреждению. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.