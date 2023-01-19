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НовостиОбщество19 января 2023 6:00

В Воронежской области в Крещенскую ночь в купели окунулось около 10 тыс человек

По данным спасателей, обошлось без происшествий
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МЧС России по Воронежской области

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

По данным МЧС, Крещенская ночь обошлась без происшествий на водных объектах. К 8 утра 19 января в купели в Воронежской области окунулась около 10 тысяч человек. Даже непогода (начавшийся вечером 18 января ледяной дождь покрыл "стеклянной" коркой все вокруг) не испугала настоящих любителей окунуться в прорубь.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже обустроили 9 мест для крещенских купаний, а в регионе их было 124! Все проруби были организованы с учетом техники безопасности, там дежурили медики, спасатели и полицейские