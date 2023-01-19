В Воронежской области в Крещенскую ночь в купели окунулось около 10 тыс человек

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

По данным МЧС, Крещенская ночь обошлась без происшествий на водных объектах. К 8 утра 19 января в купели в Воронежской области окунулась около 10 тысяч человек. Даже непогода (начавшийся вечером 18 января ледяной дождь покрыл "стеклянной" коркой все вокруг) не испугала настоящих любителей окунуться в прорубь.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в Воронеже обустроили 9 мест для крещенских купаний, а в регионе их было 124! Все проруби были организованы с учетом техники безопасности, там дежурили медики, спасатели и полицейские