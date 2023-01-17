В Воронеже перенесли одну из крещенских купелей

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В мэрии озвучили скорректированный список адресов крещенских купелей. После обследования профильных служб одно из мест заменили: купель не будут обустраивать на улице 25 Января, 52. Там большой поток транспорта в связи со строительными работами на Остужевской развязке и устранением последствий аварийной ситуации на транспортном кольце - и невозможно обеспечить безопасность горожан, подходящих к купели, из-за ее близкого расположения к дороге.
Вместо этого сделают подход к воде на Суворовской косе в районе смотровой площадки на ул. Артамонова.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, места оборудуют раздевалками, пунктами обогрева и палатками с горячими напитками. Там будут дежурить врачи "скорой", спасатели и полицейские.
Итак, освежим адреса купелей:
Железнодорожный район
- на Воронежском водохранилище, Суворовская коса, в районе смотровой площадки;
- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);
- на реке Усманка, у дома № 1в по улице Пляжная (Боровое).
Левобережный район
- на Воронежском водохранилище, у Успенского храма;
- на Воронежском водохранилище, у дома №2 по переулку Колыбельный
Ленинский район
- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
Советский район
- Малышевские озера (Малышево).
Центральный район
- на Воронежском водохранилище, у Адмиралтейской площади;
- на Воронежском водохранилище, в районе санатория имени Горького.