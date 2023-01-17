В Воронеже перенесли одну из крещенских купелей

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии озвучили скорректированный список адресов крещенских купелей. После обследования профильных служб одно из мест заменили: купель не будут обустраивать на улице 25 Января, 52. Там большой поток транспорта в связи со строительными работами на Остужевской развязке и устранением последствий аварийной ситуации на транспортном кольце - и невозможно обеспечить безопасность горожан, подходящих к купели, из-за ее близкого расположения к дороге.

Вместо этого сделают подход к воде на Суворовской косе в районе смотровой площадки на ул. Артамонова.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, места оборудуют раздевалками, пунктами обогрева и палатками с горячими напитками. Там будут дежурить врачи "скорой", спасатели и полицейские.

Итак, освежим адреса купелей:

Железнодорожный район

- на Воронежском водохранилище, Суворовская коса, в районе смотровой площадки;

- на реке Усманка, у Троицкого храма (Боровое);

- на реке Усманка, у дома № 1в по улице Пляжная (Боровое).

Левобережный район

- на Воронежском водохранилище, у Успенского храма;

- на Воронежском водохранилище, у дома №2 по переулку Колыбельный

Ленинский район

- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.

Советский район

- Малышевские озера (Малышево).

Центральный район

- на Воронежском водохранилище, у Адмиралтейской площади;

- на Воронежском водохранилище, в районе санатория имени Горького.