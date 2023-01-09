В Воронеже на Крещение откроют 9 купелей

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Черноземья обустроят девять мест для крещенских купаний. Как отметили в мэрии, купели оборудуют по всем правилам. Водолазы проверят дно. Рядом обустроят раздевалки с освещением, биотуалеты и пункты обогрева, будут дежурить медики, спасатели и полицейские. В торговых палатках не будут продавать алкоголь.

Окунуться в прорубь в Крещенскую ночь воронежцы смогут в следующих местах:

Железнодорожный район:

- на Воронежском водохранилище, у дома № 52 по улице 25 Января,

- на реке Усманке, у Троицкого храма (Боровое),

- на реке Усманке, у дома № 1в по улице Пляжной (Боровое).

Левобережный район:

- на Воронежском водохранилище, у Успенского храма,

- на Воронежском водохранилище, улица Корабельная.

Советский район:

- Малышевские озера (Малышево).

Ленинский район:

- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.

Центральный район:

- на Воронежском водохранилище, у Адмиралтейской площади,

- на Воронежском водохранилище, в районе санатория имени Горького.