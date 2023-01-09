В Воронеже на Крещение откроют 9 купелей

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В столице Черноземья обустроят девять мест для крещенских купаний. Как отметили в мэрии, купели оборудуют по всем правилам. Водолазы проверят дно. Рядом обустроят раздевалки с освещением, биотуалеты и пункты обогрева, будут дежурить медики, спасатели и полицейские. В торговых палатках не будут продавать алкоголь.
Окунуться в прорубь в Крещенскую ночь воронежцы смогут в следующих местах:
Железнодорожный район:
- на Воронежском водохранилище, у дома № 52 по улице 25 Января,
- на реке Усманке, у Троицкого храма (Боровое),
- на реке Усманке, у дома № 1в по улице Пляжной (Боровое).
Левобережный район:
- на Воронежском водохранилище, у Успенского храма,
- на Воронежском водохранилище, улица Корабельная.
Советский район:
- Малышевские озера (Малышево).
Ленинский район:
- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
Центральный район:
- на Воронежском водохранилище, у Адмиралтейской площади,
- на Воронежском водохранилище, в районе санатория имени Горького.