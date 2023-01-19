Из-за ледяного дождя Воронеж превратился в сплошной каток

фото мэрии Воронежа

Обрушившийся вечером 18 января на Воронеж ледяной дождь превратил город в сплошной каток. Тонким "стеклом" покрыло буквально все поверхности - от тротуаров, лестниц, парапетов, даже стволов деревьев.

По сообщению мэрии, коммунальщики приступили к борьбе с последствиями непогоды вовремя. Но реально обледенение поверхностей невозможно предотвратить и быстро ликвидировать - тоже.

- Пескосмесь, как внесенная превентивно, так и в процессе осадков, тоже покрывается коркой льда. В отличие от магистральных дорог, тротуарные части невозможно быстро накрыть песко-соляной смесью. Механизированная обработка затруднена деревьями, опорами, входными группами, остановочными павильонами. Многое приходится делать вручную. Тем не менее, комбинаты благоустройства районов работают и продолжат обработку, - отметили в мэрии Воронежа.

На борьбу с погодным явлением вышло 156 единиц специализированной техники, израсходовано 427 тонн песко-соляной смеси.

Будьте осторожными на улице.