В Воронежской многоэтажке, где взорвался подъезд, убрали разрушенные плиты и перекрытия

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже продолжаются ремонтные работы в доме №88 по улице Хользунова, который пострадал весной 2022 года от взрыва газа. Там убрали почти полностью разрушенные плиты и перекрытия. Следующим этапом станет демонтаж поврежденных стен. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 18 января.

Он уточнил, поскольку дом панельный, то возникают сложности с восстановлением разрушенного подъезда. Сейчас на всю высоту здания смонтировали временные металлоконструкции в 5-м подъезде, а в 6-м – до пятого этажа. Это позволило убрать почти полностью разрушенные плиты и перекрытия. Следующим этапом станет демонтаж тех элементов конструктива здания, которые были повреждены. И только после этого начнется восстановление. Прочность несущей конструкции здания специалисты решили увеличить.

- Дал поручение уже сейчас начать поиск подрядных организаций, которые будут проводить косметический ремонт в квартирах, чтобы потом не тратить на это время, - пояснил Вадим Кстенин.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Напомним, трагедия случилось 12 марта 2022 года. Хлопок газовоздушной смеси произошел около 3.30 утра. В многоэтажке обрушилась часть перекрытий между третьим и четвертым этажом, начался пожар. При инциденте погибли мужчина и женщина, проживающие в этом доме. Ударной волной разбило стекла окон многоэтажки рядом.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Недавно они сообщили, что прекратили его в связи со смертью мужчины, причастного к инциденту.

В мэрии Воронежа пообещали отремонтировать дом. Пока не могут въехать в свои квартиры 27 семей. Ожидается, что работы завершат к марту 2023 года. Жильцам также оплатят расходы на ремонт помещений.