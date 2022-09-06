Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Полгода прошло с той ночи, когда мощный взрыв бытового газа разворотил подъезд в панельной многоэтажке №88 по улице Хользунова. Напомним, трагедия произошла 12 марта 2022 года и унесла жизнь 30-летнего мужчины, собственника злополучной квартиры, а также его пожилой соседки. До сих пор жильцы многоэтажки не вернулись домой. Во вторник измученные ожиданием и неизвестностью люди пришли на встречу с мэром города в администрацию Воронежа.

Совещание в горадминистрации собрало полный зал. По окончанию встречи глава города Вадим Кстенин прокомментировал ее итоги:

- Сразу на месте чрезвычайной ситуации стало понятно, что здание восстановить можно и город приложит все усилия, чтобы это сделать. Другое дело, сколько времени у специалистов заняли обследования, экспертизы и выработка необходимых технических решений. Люди должны жить в своем доме безопасно, не боясь, что стены и перекрытия утратили прочность, а значит, могут рухнуть в любой момент. Плохо подготовиться к восстановлению мы не могли.

По словам главы города, в течение минувшего лета возможность проведения восстановительных работ многократно проверялась, в том числе и с применением специальных технических средств. К этому моменту у мэрии есть и проект их производства (подготовленный с привлечением столичных проектировщиков), и опытная подрядная организация, которой по силам их выполнить.

- Технические решения по восстановлению дома точно будут эффективны, но их реализация невозможна без поддержки людей. И я очень благодарен собственникам жилья, что нашли возможность прийти сегодня ко мне на совещание, чтобы все это обсудить, - отметил Вадим Кстенин.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Глава города отметил, что восстановление затронет не только пострадавшие квартиры шестого подъезда, но и помещения соседнего – пятого, поскольку для усиления конструктивных элементов, в том числе, стены между подъездами, придётся ставить временные металлоконструкции на всю высоту здания – от подвала до крыши. Это потребует демонтировать часть элементов в квартирах, в том числе блоки санузлов.

- Безусловно, они будут восстановлены, но на время проведения ремонта жить в квартирах будет нельзя. Всего речь идет о 27 квартирах, - уточнил Вадим Кстенин.

В связи с этим собственники квартир, где пройдут работы, тоже смогут получить денежные выплаты, как это было с владельцами помещений, непосредственно пострадавших от взрыва.

- Также мы предусмотрели ежемесячные компенсации на оплату съемного жилья в сумме до 15 тысяч рублей ежемесячно – для тех, кто примет решение съехать в такие квартиры. Предложим и имеющееся жилье маневренного фонда, если людей устроит его местоположение. Поможем с перевозкой мебели и вещей, чтобы личные предметы не пострадали от пыли, неизбежной при демонтаже. По итогам сантехнику, а также ремонт в квартирах, если это потребуется, будем восстанавливать, - заверил мэр, пообещав, что сотрудники администрации будут на протяжении всего периода восстановительных работ на связи с жильцами, работая с каждой семьей индивидуально.