Уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажке на Хользунова прекратили в Воронеже

Фото с места ЧП Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воронеже следователи прекратили уголовное дело по факту взрыва газа в девятиэтажке на улице Хользунова, 88 в Коминтерновском районе. Решение было принято в связи со смертью мужчины, причастного к инциденту. Это собственник квартиры, в которой произошел взрыв. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по региону 11 января.

Там пояснили, что за это время правоохранителями было проведено множество осмотров места происшествия, экспертиз, допрошены десятки людей.

- С учетом собранных следственными органами объективных доказательств принято законное и обоснованное решение о прекращении уголовного дела в связи со смертью лица, причастного к преступлению, - пояснили в ведомстве.

Напомним, трагедия случилось 12 марта 2022 года. Хлопок газовоздушной смеси произошел около 3.30 утра. В многоэтажке обрушилась часть перекрытий между третьим и четвертым этажом, начался пожар. При инциденте погибли мужчина и женщина, проживающие в этом доме. Ударной волной разбило стекла окон многоэтажки рядом.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Позднее стало известно, что газовое оборудование в квартире, где произошел взрыв, не проверяли два года.

В мэрии Воронежа пообещали отремонтировать дом. Пока не могут въехать в свои квартиры 27 семей. Работы стартовали в середине сентября. В муниципалитете отметили, что было потрачено много времени для поиска проектной организации, специализирующейся на восстановлении панельных домов после подобных происшествий, а также имеющей достаточный опыт. К марту 2023 года будут завершены работы по укреплению подъезда и восстановлению перекрытий. Жильцам оплатят расходы на ремонт помещений.