Подъезд в воронежской многоэтажке, разрушенный из-за взрыва газа, восстановят к концу марта 2023-го

фото мэрии Воронежа

Подъезд, разрушенный взрывом газа в многоэтажке на Хользунова, 88, восстановят к концу марта 2023-го года, сообщили в мэрии Воронежа. Работы по воссозданию перекрытий и укреплению конструктива стартовали в сентябре.

Как отметили в администрации, много времени потратили на поиск проектной организации, которая специализируется на восстановлении панельных домов после подобных происшествий и имеет достаточный опыт, а также подрядчиков.

На сегодняшний момент закончили подготовку к бетонированию фундаментной плиты для усиления каркаса дома. Сейчас ведется монтаж конструкции внутри строения, благодаря которой рабочие смогут укрепить конструктив и самого здания. После этого только смогут безопасно демонтировать вертикальную стену, пострадавшую при взрыве. Затем соберут металлоконструкцию, которая будет защищать от угрозы разрушения. После этого начнут бетонировать плиты и стены.

Напомним, взрыв бытового газа произошел на Хользунова, 88 в ночь на 12 марта 2022 года. В результате обрушились межэтажные перекрытия третьего и четвертого этажей, погибли два человека.