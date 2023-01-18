Воронежцам напомнили, как не стать жертвой мошенников

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области мошенники не теряют свою активность. Главная их задача – любым способом заполучить деньги. В полиции напомнили горожанам, как спастись от мошенников. Для этого составили наглядную памятку.

Памятка УМВД по г. Воронежу Фото: Предоставлено "КП"

Как пояснили в УМВД по Воронежу, для того чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать, каким образом преступники обманывают людей. Предлоги обмана или сценарии различные, но итог всегда один и тот же. Они могут позвонить от лица якобы сотрудника банка или из правоохранительных органов. Разместить объявление на популярном сайте и попросить собеседника перейти к оформлению договоренностей в мессенджере, заставить взять кредит или сделать ставку в игре.

Правоохранители уверены: только осмотрительность и осторожность поможет избежать подобных неприятностей и деньги останутся целы. А для этого необходимо следовать инструкции.