«Предлагают интим, сохранение счетов и снятие порчи»: как мошенники обманывают воронежцев

Аферисты - бич сегодняшнего времени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все чаще воронежцы попадаются на уловки мошенников, а схемы обмана граждан становятся изощренными. Аферисты уже не ограничиваются тысячными суммами, главное теперь: повысить доверие и выманить как можно больше денег. Причем сделать это дистанционно. Они вовлекают людей в фейковые инвестиционные проекты, пугают несуществующими кредитами, сообщают о родственниках, якобы попавших в ДТП, предлагают снять порчу по телефону и многое другое. О популярных способах мошенничества рассказал «Комсомольской правде» заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу Андрей Жилин.

За 9 месяцев 2022 года в Воронежской области было зарегистрировано 5862 мошенничества с использованием IT-технологий, возбуждены уголовные дела. Аферистам жители региона перечислили свыше 100 млн рублей. Узнаем, каким образом наши земляки «одарили» злоумышленников.

СПОСОБ ПЕРВЫЙ: ВАШ РОДСТВЕННИК ПОПАЛ В ДТП

Как правило, потерпевшими в этих случаях становятся пожилые люди. Преступники звонят либо под видом родственника – сына, внука, мужа, либо от их имени. Они рассказывают, что близкий человек якобы стал виновником ДТП и должен пострадавшим крупную сумму денег. Или же говорят, что нужно решить вопрос с уголовным делом, с проведением срочной операции. Во время разговора злоумышленники убеждают спрятать деньги в пакет, полотенце, скатерть и передать их человеку, который приедет. Пенсионеры верят и отдают свои сбережения, припрятанные на «черный день». Как правило, суммы, на которые обогащаются мошенники, - от 100 до 300 тысяч рублей.

В поле зрения правоохранителей попадают эти самые «курьеры», приезжающие за деньгами. Например, двое мужчин, уроженцев Воронежской области, были задержаны в прошлом месяце. На их счету шесть таких преступлений. Только вот заказчиков найти сложно. Как правило, сами мошенники находятся на территории другой страны. В основном, работают из колл-центров Украины. Они размещают в телеграм-каналах сообщения с предложением заработка и так находят наших граждан. Как только после звонков аферистов жертва попала на крючок, курьеру в мессенджере сбрасывают адрес, где забрать деньги. После их получения, он откладывает определенную сумму себе за «доставку», а остальные средства переводит на карту по сброшенным реквизитам.

Фото из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СПОСОБ ВТОРОЙ: ПРОСТИТУТКУ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Эта схема мошенничества набирает популярность на сайтах, где свои объявления размещают представительницы древнейшей профессии. Она достаточно проста: после звонка и заказа «девочки» клиенту перезванивают лица мужского пола, сыплют угрозами, оскорблениями и требуют денег все больше и больше. С начала 2022 года в регионе зарегистрировано уже 58 преступлений в сфере интим-услуг. К примеру, в мае были задержаны трое злоумышленников, которые успели обмануть двоих воронежцев. Уроженцы Липецкой области, они приехали в столицу Черноземья, чтобы «подзаработать». Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Суть в том, что на самом деле объявления оказываются «липовыми». Потерпевший едет по продиктованному адресу, где его якобы будет ждать раба любви, но там его никто не встречает. Самое интересное начинается потом, когда на мобильник поступает звонок. Мужчина, как правило, представляясь жителем кавказского региона, утверждает, что из-за потерпевшего якобы у него либо заблокировали компьютер, либо объявления на сайте и он потерял крупную сумму денег. Начинаются требования вернуть деньги. Если человек не соглашается, его шантажируют: расскажем все жене, убьем семью. Причем, мошенники, воспользовавшись специальными компьютерными программами, узнают личные данные, называют имя потерпевшего, имена его родственников.

- Человек начинает нервничать и вместо того, чтобы сразу обратиться в правоохранительные органы, перечисляет деньги. И это становится кабалой. На практике люди перечисляли разные суммы. Кто-то по 5-7 тысяч рублей, кто-то больше. Самая крупная сумма - 1,5 млн рублей. При этом вычислить мошенников не так просто. Они, как правило, пользуются телефонами пару дней, а потом от них избавляются. Но и в этом случае нам удается их задержать, - поясняет Андрей Жилин.

СПОСОБ ТРЕТИЙ: КУПЛЮ НЕДОРОГО

Попадают на уловку мошенников и воронежцы, пытающиеся приобрести товар на популярных сайтах объявлений. К примеру, захотелось вам купить фотоаппарат или бытовую технику б/у. Нашли объявление, связались с его автором. Как распознать мошенника? Как правило, он требует полную предоплату за товар, либо убеждает покупателя перейти для дальнейшего общения в мессенджер. По словам Андрея Жилина, аферисты научились делать зеркальную страницу официального сайта, они предлагают покупателю оформить доставку онлайн и скидывают ссылку. Это и есть ловушка. Доверчивый воронежец проходит по ссылке, вводит данные карты и после этого с его счета списываются деньги.

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что советуют правоохранители:

1) Общайтесь на официальной площадке сайта, а не в мессенджерах;

2) Обращайте внимание на номера телефонов: они должны быть привязаны к региону, в котором находится товар;

3) Изучите профиль продавца, какие он ранее давал объявления и есть ли о нем отзывы покупателей.

СПОСОБ ЧЕТВЕРТЫЙ: НА ВАС ОФОРМЛЯЮТ КРЕДИТ

И, пожалуй, самый распространенный на сегодняшний день. На него «ведутся» как 20-летние, так и люди, кому за 40. Мошенники его любят, ведь в этом случае они становятся обладателями крупных сумм, порой с семью нулями. И происходит все это дистанционно, по звонку. Работают аферисты группами – есть и лже-полицейские, и лже-сотрудники банков.

- Людей убеждают брать кредиты и переводить на «безопасные счета». Если раньше воронежцы переводили личные деньги, то сейчас у мошенников другая «фишка». Потерпевшие оформляют кредиты на себя и переводят их неизвестно кому. Звонит лже-полицейский и убеждает, что на имя человека неизвестные хотят оформить заем. Чтобы этого не случилось, надо злоумышленников опередить, «перекрыть» им путь. Затем звонит сотрудник банка и подтверждает информацию: «Да, по вашей доверенности хотят взять 800 тысяч. Чтобы человек это не сделал, оформите на себя, чтобы две заявки конфликтовали, мы вам деньги выдадим, а мошеннику нет. А деньги вы положите на безопасный счет», - рассказывает Андрей Жилин.

Что примечательно, люди оформляют кредит, а затем идут в банк, спокойно снимают деньги, даже не задавая вопросов сотрудникам, которых они видят воочию, а затем через банкоматы переводят на неизвестные счета.

Кстати, самая большая сумма, которую перевел 60-летний воронежец аферистам таким образом - 7,5 млн рублей. Целый месяц перечислял по 15 тысяч на киви-кошельки. Более двух миллионов вложил своих сбережений, остальные – заемные средства. Остановился мужчина только тогда, когда в одном из банков ему отказали. Что самое печальное: деньги придется в финорганизацию возвращать. Возбуждение уголовного дела не избавляет его от кредита.

СПОСОБ ПЯТЫЙ: КУПЛЮ НЕ ГЛЯДЯ

В этом случае попадают в ловушку мошенников воронежцы, которые хотят продать дом или квартиру и размещают об этом объявление в интернете. Через некоторое время поступает звонок от якобы покупателя. Аферист, как показала практика, представляется военнослужащим или человеком, который работает вахтовым методом. Говорит заманчиво: «Видели ваше объявление, мимо дома с супругой недавно проезжали, обратили на него внимание. И вот ведь как повезло – он продается. Готов перевести задаток, если снимите объявление».

Андрей Жилин советует после такого разговора сразу насторожиться: человек на том конце провода готов приобрести недвижимость, даже не торгуясь. Что произойдет, если продавец соглашается? Аферист начинает «подводить» его к банкомату, мол, перечислю задаток. Уточняет, какая у него карта. Тот называет. И у «покупателя» естественно она оказывается привязана к другому банку, а ему просто необходим чек, например, в бухгалтерию показать для отчетности. Доверчивый продавец вставляет карту в банкомат и под руководством мошенников начинает проводить операции, при этом передавая информацию о кодах аферисту на проводе. В итоге оказывается без денег.

Фото из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СПОСОБ ШЕСТОЙ: ИГРЫ НА БРОКЕРСКИХ БИРЖАХ

Это бич сегодняшнего времени. Чего-чего, а рекламы брокерских бирж полно в интернете. Пользователя заманивают золотыми горами: сделайте ставку и разбогатеете, купите акции и жизнь в шоколаде. Купившись на быстрый заработок, человек решает попробовать и вложить деньги. С «клиентом» тут же связываются сотрудники сайта, назначают личного менеджера, который будет, по их словам, постоянно держать вопрос на контроле, присылать регулярно графики о приросте доходов.

Эти аферисты играют в долгую. На первоначальном этапе играющему на бирже даже перечисляют «дивиденды». Вложил 100 тысяч, вернули 10. Мол, проценты пошли. И так человека водят за нос месяц, два, чтобы вытянуть как можно больше денег. Люди втягиваются и принимают необдуманные решения. К примеру, так попала на уловку брокерских аферистов жительница Воронежа, сотрудница одного из банков. За короткое время в погоне за дивидендами она продала квартиру и потеряла 4 млн рублей.

СПОСОБ СЕДЬМОЙ: СНИМАЮ ПОРЧУ… ПО ТЕЛЕФОНУ

Еще один способ развода воронежцев: экстрасенсы. Правда, сейчас их активность уменьшилась, но иногда и всплывет в интернете реклама, в которой помощь предлагают различные колдуньи, ведуньи. Они обещаю снять порчу или вылечить недуг. Не так давно в Москве была задержана целая банда, разводящая людей по всей стране. Попадались на уловку аферистов и воронежцы.

Оказалось, мошенники арендовали сетку на одном из телеканалов, где «ясновидящая» вела даже программу, обещала помочь всем, кто позвонит ей по номеру телефона. Поверив, воронежцы начинали звонить и попадали в сети к «колдунье». Мошенники ловко предлагали не только снять порчу, но и удачу привлечь, а потом здоровье обрести. И так до бесконечности. Естественно, не за даром. Самая крупная сумма, которую потерпевший из Воронежской области перевел ясновидящей за услуги - свыше млн рублей.

Будьте внимательны, не дайте себя обмануть!