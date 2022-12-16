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Общество16 декабря 2022 11:45

Не разговаривайте по телефону с банкирами и полицейскими: эксперты назвали основные схемы кибермошенников

Авторитетные специалисты дали советы, как не стать жертвой обмана
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Преступники ежедневно зарабатывают сотни тысяч рублей

Преступники ежедневно зарабатывают сотни тысяч рублей

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В уходящем год, по данным воронежских полицейских, в регионе зарегистрировали более 5000 кибер-преступлений. Ни дня не обходится без сообщений полиции об обманутых мошенниками жителях региона.

КРАЖА ГОДА

Основными видами киберпреступлений являются кражи денег с утерянных или украденных банковских карт, а также дистанционные мошенничества. Раскрываемость первых гораздо выше и составляет, в среднем, около 40%. Процент раскрываемости дистанционных мошенничеств ниже около 15%, но, по словам полицейских, он постепенно растет.

- Успех в поимке преступников напрямую зависит от своевременности обращения потерпевших в полицию, от скорости информирования банками правоохранительных органов о движении средств по счетам, от эффективности взаимодействия полиции и Банка России в блокировании этих счетов, - рассказал Евгений Кузнецов, замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Самым громким киберпреступлением года, по словам Кузнецова, стал обман одной из жительниц Воронежа на 9,5 миллиона. По иронии судьбы пострадавшая оказалась сотрудницей банка.

- Сначала ей позвонили, якобы из банка, сообщив, что ее счет находится под угрозой. Женщина не поверила и прервала разговор, - поделился Кузнецов деталями преступления. – Но мошенники не сдались. Они начали звонить, представляясь полицейскими и угрожая уголовным наказанием за отказ сотрудничать со следствием. Пострадавшая поверила и не только перечислила на «безопасный счет» собственные деньги, но даже и средства полученного по научению мошенников кредита.

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ

Для Банка России 2022 год стал годом беспрецедентных хакерских атак. Злоумышленники пытались взламывать сайты банков, чтобы похитить персональные данные клиентов и парализовать доступ к дистанционным сервисам. По словам эксперта по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексея Потехина, пик этих атак пришелся на март, когда их количество выросло в 20 раз.

Не снижается и активность мошенников и в охоте за средствами граждан, путем воздействия на сознание. Специалисты даже придумали для этого явления название – социальная инженерия.

И хотя, по данным Банка России с начала этого года доля социальной инженерии в общем количестве хищений снизилась, в период с июля по сентябрь эксперты зарегистрировали всплеск мошенничеств, и особенно при оплате товаров и услуг через интернет.

Мероприятие прошло в "Интерфаксе"

Мероприятие прошло в "Интерфаксе"

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Только за 9 месяцев 2022 года у интернет-пользователей похищено больше 2 миллиардов рублей, а общая сумма присвоенных кибермошенниками средств составляет около 10 миллиардов. В большинстве случаев преступники снимают деньги с карт и счетов без согласия клиента, в том числе и с помощью телефонных звонков жертвам. Самыми распространенными схемами мошенничества в Центробанке называют сообщение о «безопасном счете», от уходе Visa и Mastercard, дефиците валюты, угрозе деньгам на вкладе.

В последнее время звонящие начали использовать в своих целях авторитет Центробанка, представляясь его сотрудниками. Сначала звонит «полицейский», а потом жертву переключают на работника Центробанка. Те уже в красках расписывают угрозу сбережениям и настоятельно советуют перевести деньги на «безопасный счет», не давая человеку времени опомниться. А для пущей убедительности присылают в мессенджеры скрины удостоверений с логотипом банка.

- Банк России не работает с физическими лицами и никому не звонит, - особенно подчеркнул оотехин. – Не рассылает сообщения и удостоверения своих сотрудников. Он вообще не занимается обслуживание частных лиц, а работает только с банками. Поэтому, если вам позвонил «сотрудник Банка России», можете сразу отключать телефон.

Кстати, звонки от полицейских частым лицам - тоже нонсенс, добавил в свою очередь Евгений Кузнецов. Полиция по телефону с гражданами не работает, и уж тем более не проводит дистанционных расследований.

- С помощью специальных программ ошенники даже подделывают номера, чтобы у жертвы опредеялись цифры, указанные в интернете в качестве телефонов полиции. Но и это не должно вас сбить с толку. А в случае сомнения вы всегда можете прервать разговор и обратиться для уточнения в полицию самостоятельно, - добавил Кузнецов.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - САМЫЕ ОПАСНЫЕ

Вообще, по словам специалистов, активность кибермошенников носит сезонный характер. Они объявляют охоту на доверчивых горожан в период отпусков и предпраздничных покупок. Вот и сейчас, накануне Нового года. Чаще всего преступники подделывают сайты известных продавцов, сервисы продажи билетов в театры, на выставки и концерты, авиа- и железнодорожных билетов, а также сайты отелей и санаториев.

Как не попасться на уловки мошенников при дистанционных покупках:

- Никогда не переходите по ссылкам на неизвестные вам сайты, даже если они обещают огромные скидки. В лучшем случае, там вам предложат заполнить анкету с личными данными. В худшем – произойдет автоматическая загрузка вредоносной программы, которая сможет их похитить.

- Покупайте товары и заказывайте услуги только на проверенных сайтах, которыми пользовались и доверяете. Сохраните их в закладках.

- Если сомневаетесь в подлинности сайта, проверьте все еще раз внимательно. В адресной строке надежного сайта обычно содержится значок – «замок», говорящий о безопасном соединении. Если на него нажать, то появится указание фирмы, которая выдала сертификат.

- Не поленитесь перед покупкой почитать отзывы о сайте реальных людей на различных интернет - ресурсах.

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