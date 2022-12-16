Не разговаривайте по телефону с банкирами и полицейскими: эксперты назвали основные схемы кибермошенников

Преступники ежедневно зарабатывают сотни тысяч рублей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В уходящем год, по данным воронежских полицейских, в регионе зарегистрировали более 5000 кибер-преступлений. Ни дня не обходится без сообщений полиции об обманутых мошенниками жителях региона.

КРАЖА ГОДА

Основными видами киберпреступлений являются кражи денег с утерянных или украденных банковских карт, а также дистанционные мошенничества. Раскрываемость первых гораздо выше и составляет, в среднем, около 40%. Процент раскрываемости дистанционных мошенничеств ниже около 15%, но, по словам полицейских, он постепенно растет.

- Успех в поимке преступников напрямую зависит от своевременности обращения потерпевших в полицию, от скорости информирования банками правоохранительных органов о движении средств по счетам, от эффективности взаимодействия полиции и Банка России в блокировании этих счетов, - рассказал Евгений Кузнецов, замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Самым громким киберпреступлением года, по словам Кузнецова, стал обман одной из жительниц Воронежа на 9,5 миллиона. По иронии судьбы пострадавшая оказалась сотрудницей банка.

- Сначала ей позвонили, якобы из банка, сообщив, что ее счет находится под угрозой. Женщина не поверила и прервала разговор, - поделился Кузнецов деталями преступления. – Но мошенники не сдались. Они начали звонить, представляясь полицейскими и угрожая уголовным наказанием за отказ сотрудничать со следствием. Пострадавшая поверила и не только перечислила на «безопасный счет» собственные деньги, но даже и средства полученного по научению мошенников кредита.

ХАКЕРСКИЕ АТАКИ

Для Банка России 2022 год стал годом беспрецедентных хакерских атак. Злоумышленники пытались взламывать сайты банков, чтобы похитить персональные данные клиентов и парализовать доступ к дистанционным сервисам. По словам эксперта по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексея Потехина, пик этих атак пришелся на март, когда их количество выросло в 20 раз.

Не снижается и активность мошенников и в охоте за средствами граждан, путем воздействия на сознание. Специалисты даже придумали для этого явления название – социальная инженерия.

И хотя, по данным Банка России с начала этого года доля социальной инженерии в общем количестве хищений снизилась, в период с июля по сентябрь эксперты зарегистрировали всплеск мошенничеств, и особенно при оплате товаров и услуг через интернет.

Мероприятие прошло в "Интерфаксе" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

Только за 9 месяцев 2022 года у интернет-пользователей похищено больше 2 миллиардов рублей, а общая сумма присвоенных кибермошенниками средств составляет около 10 миллиардов. В большинстве случаев преступники снимают деньги с карт и счетов без согласия клиента, в том числе и с помощью телефонных звонков жертвам. Самыми распространенными схемами мошенничества в Центробанке называют сообщение о «безопасном счете», от уходе Visa и Mastercard, дефиците валюты, угрозе деньгам на вкладе.

В последнее время звонящие начали использовать в своих целях авторитет Центробанка, представляясь его сотрудниками. Сначала звонит «полицейский», а потом жертву переключают на работника Центробанка. Те уже в красках расписывают угрозу сбережениям и настоятельно советуют перевести деньги на «безопасный счет», не давая человеку времени опомниться. А для пущей убедительности присылают в мессенджеры скрины удостоверений с логотипом банка.

- Банк России не работает с физическими лицами и никому не звонит, - особенно подчеркнул оотехин. – Не рассылает сообщения и удостоверения своих сотрудников. Он вообще не занимается обслуживание частных лиц, а работает только с банками. Поэтому, если вам позвонил «сотрудник Банка России», можете сразу отключать телефон.

Кстати, звонки от полицейских частым лицам - тоже нонсенс, добавил в свою очередь Евгений Кузнецов. Полиция по телефону с гражданами не работает, и уж тем более не проводит дистанционных расследований.

- С помощью специальных программ ошенники даже подделывают номера, чтобы у жертвы опредеялись цифры, указанные в интернете в качестве телефонов полиции. Но и это не должно вас сбить с толку. А в случае сомнения вы всегда можете прервать разговор и обратиться для уточнения в полицию самостоятельно, - добавил Кузнецов.

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - САМЫЕ ОПАСНЫЕ

Вообще, по словам специалистов, активность кибермошенников носит сезонный характер. Они объявляют охоту на доверчивых горожан в период отпусков и предпраздничных покупок. Вот и сейчас, накануне Нового года. Чаще всего преступники подделывают сайты известных продавцов, сервисы продажи билетов в театры, на выставки и концерты, авиа- и железнодорожных билетов, а также сайты отелей и санаториев.

Как не попасться на уловки мошенников при дистанционных покупках:

- Никогда не переходите по ссылкам на неизвестные вам сайты, даже если они обещают огромные скидки. В лучшем случае, там вам предложат заполнить анкету с личными данными. В худшем – произойдет автоматическая загрузка вредоносной программы, которая сможет их похитить.

- Покупайте товары и заказывайте услуги только на проверенных сайтах, которыми пользовались и доверяете. Сохраните их в закладках.

- Если сомневаетесь в подлинности сайта, проверьте все еще раз внимательно. В адресной строке надежного сайта обычно содержится значок – «замок», говорящий о безопасном соединении. Если на него нажать, то появится указание фирмы, которая выдала сертификат.

- Не поленитесь перед покупкой почитать отзывы о сайте реальных людей на различных интернет - ресурсах.