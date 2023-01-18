В Воронеже за 126 млн рублей отреставрируют «Дом Гарденина»

Дом Гарденина давно нуждается в реконструкции Фото: Юрий КОЗЛОВ

Со второй попытки определился победитель торгов на реконструкцию исторического «Дома Гарденина» в Воронеже, расположенного в переулке Фабричный, 12. Им стало местное ООО «Ремонтно-строительное управление-55» (РСУ-55). Здание является объектом культурного наследия. Об этом свидетельствуют документы, размещенные на портале госзакупок.

Компания стала единственным участником тендера на 126 млн рублей. Средства выделят из областной казны.

Подрядчик должен теперь разработать рабочую документацию, дизайн-проект, а также произвести подготовительные, строительные и реставрационные работы, привести в надлежащий вид коммуникации, смонтировать пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Завершить реконструкцию необходимо до конца 2023 года.

Напомним, власти утвердили документацию реконструкции «Дома Гарденина» в марте 2022 года. Ее разработала компания «Зодчие Черноземья». После реконструкции в здании планируют открыть музей эпохи Петра I.

Справка «КП»:

Фабрикант Потап Гарденин владел суконным производством и был одним из богатейших жителей Воронежа. Недалеко от мануфактуры в 1735 году он построил каменный жилой дом. Его потомки в течение нескольких десятилетий расширяли усадьбу. Позже здание использовали как больничный корпус, богадельню, дом для инвалидов. В 20-х годах XX века он стал многоквартирным жилым домом.