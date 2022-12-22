В Воронеже объявили повторные торги на реставрацию старинного дома Гардениных

Дом Гарденина уже давно нуждается в реставрации. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже объявили о вторых торгах на реставрацию построенного в 1735 году дома Потапа Гарденина по адресу Фабричный переулок, 12. Здание является объектом культурного наследия. Об этом сообщает RosTender.info.

Начальная (она же максимальная) цена контракта составляет 126,163 млн рублей. Первые торги прошли 5 декабря, желающих заняться работами по реставрации, удовлетворяющим всем необходимым требованиям, тогда не нашлось. Причем тогда стоимость работ по обновлению дома Гарденина была немного больше – 126,21 млн рублей.

У подрядчика должна быть лицензия на деятельность по сохранению памятников истории и культуры. Победителю конкурса предстоит укрепить фундаменты, отремонтировать стены, перекрытия, крышу, фасады, оконные проемы, а также внутренние помещения. Необходимо также заменить инженерные сети и благоустроить территорию возле дома, установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Все работы нужно выполнить к концу 2023 года.

Прием заявок на участие в торгах открыт до 11 января 2023 года. Подвести их итоги планируют 13 января.

Еще в марте 2022 года утвердили документацию реконструкции «Дома Гарденина». Ее разработала компания «Зодчие Черноземья». После реконструкции в здании, которое передали в собственность Воронежской области, планируют открыть музей эпохи Петра I.

Справка «КП»

Фабрикант Потап Гарденин владел суконным производством и был одним из богатейших жителей Воронежа. Недалеко от мануфактуры в 1735 году он построил каменный жилой дом. Его потомки в течение нескольких десятилетий расширяли усадьбу. Позже здание использовали как больничный корпус, богадельню, дом для инвалидов. В 20-х годах XX века он стал многоквартирным жилым домом.