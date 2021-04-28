В Доме Гарденина в Воронеже после реконструкции планируют открыть музей эпохи Петра I

Так сегодня выглядит Дом Гарденина

После реставрации в знаменитом Доме Гарденина в Воронеже может появится музей эпохи Петра I. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев 28 апреля на выставочно-просветительском мероприятии, посвященном подготовке к празднованию 350-летия со дня рождения императора, которое прошло в драмтеатре.

– Мы готовим сейчас новое выставочное помещение – Дом Гарденина, одно из старейших зданий в Воронеже именно под размещение музея петровской эпохи, – анонсировал глава региона.

Также в планах при реконструкции Петровской набережной открыть тематический парк «Петровский остров». Он может заработать уже в 2022 году. На острове рядом с Адмиралтейской площадью планируют построить входную группу, два музея, детские площадки и мастерские и разбить сады.

Напомним, знаменитый памятник истории – Дом Гарденина – считается одним из первых каменных зданий, возведенных в Воронеже. Он был построен купцом Потапом Гардениным. Здание начали эксплуатировать в первой половине XVIII века. В XIX-начале XX веков дом использовали в качестве больничного корпуса, воспитательного дома, богадельни и даже дома инвалидов. Потом это был просто жилой дом.