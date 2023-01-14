В Воронеже на поврежденном коллекторе у Остужевского кольца требуется заменить еще 15 метров трубы

фото «РВК-Воронеж»

В ночь на 14 января ремонтная бригада Водоканала заменила 11 метров поврежденного коллектора в районе Остужевского кольца, где 11 января произошла масштабная коммунальная авария с выходом фекальных стоков на проезжую часть. Однако все работы в ночь завершить не удалось из-за того, что коммунальщики вскрыли дополнительные проблемы на участке. Там потребуется заменить еще 15 метров коллектора.

- Ночные работы осложнялись тем, что под дорожным полотном находится песчаный грунт. Из-за «напитки» сточными водами он осыпается в котлован и затрудняет быстрый и безопасный доступ к поврежденному участку трубы, которая залегает на глубине 5 метров, - рассказал начальник участка ремонта канализационных сетей и колодцев «РВК-Воронеж» Валентин Лебединцев. - Когда мы добрались до разрушенного участка коллектора, стало понятно, что помимо 11-ти требуется замена еще 15-ти метров трубопровода. Поэтому после замены части трубы следующим этапом мы приступили к расширению котлована в районе проезжей части в длину и ширину на 4 метра для подготовки участка под дополнительную замену трубопровода.

Сколько продлятся работы, коммунальщики не могут точно оценить. Сейчас на месте работает перекачивающее оборудование, распределяющее стоки с поврежденной канализационной линии на сеть. В распоряжении ремонтной бригады гидромолот, экскаватор, два КамАЗа, две установки, откачивающие стоки из котлована.

Из-за продолжения работ остается перекрытым движение транспорта по участку Остужевского кольца, из-за этого в этом районе автомобилисты жалуются на пробку.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, излив стоков в районе дома №154 по Ленинскому проспекту произошел вечером 11 января – первоначально планировали заменить 11 метров поврежденного участка коллектора.