В Воронеже канализация затопила Остужевское кольцо

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Вечером 11 января воронежцы пожаловались на затопление канализацией крупной транспортной развязки на Ленинском проспекте – Остужевского кольца. В водоканале подтвердили, что получили заявку на ликвидацию аварии в районе дома №154 по проспекту в 20.30 и тут же направили на место бригаду. Обследование показало, что причиной разлития канализации стало снижение пропускной способности железобетонного коллектора диаметром 800 мм.

- Для того, чтобы обеспечить прием и транспортировку стоков, на участке поврежденной линии водоотведения оперативно, в ночное время, было подключено перекачивающее оборудование, - добавили в РВК «Воронеж».

Однако утром 12 января кольцо все еще было залито стоками и проезжающие водители морщились и зажимали носы от жуткого запаха.

Тем временем бригада рабочих водоканала продолжает устанавливать место и причину неполадки на коллекторе и готовится к ее устранению. А местный комбинат благоустройства очищает дорогу от образовавшегося из-за мороза льда и сгоняет потоки на обочину.