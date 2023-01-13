В районе Остужевского кольца в Воронеже заменят 11 метров канализационного коллектора

Фото ООО "РВК-Воронеж". Фото: Предоставлено "КП"

Работники водоканала в ночь на старый Новый год приступят к замене 11-метрового участка поврежденного коллектора, из-за которого в Воронеже в районе Остужевского кольца текли рекой сточные воды. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» 13 января.

Точное место прорыва определили вечером 12 января. Участок по Остужевскому кольцу был закрыт для проезда автомобилей. До семи утра 13 января ремонтная бригада водоканала с использованием гидромолота вскрыла 11 м дорожного полотна. На участке было установлено дополнительное перекачивающее оборудование для очистки от скопившихся стоков. На месте работала спецтехника – два КАМАЗа, экскаватор и машина техпомощи.

К утру пятницы сотрудники «РВК-Воронеж» укрепили место вскрытия асфальта на проезжей части песком, грунтом и щебнем, чтобы возобновить движение автомобилей.

- Сегодня в ночное время мы проведем земляные работы, чтобы затем на 5-метровой глубине извлечь разрушенные фрагменты коллектора и смонтировать 11 метров нового трубопровода, – рассказал начальник производства «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.