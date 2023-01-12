12 января с 22:00 в Воронеже перекроют движение по Остужевскому кольцу

Объезд перекрытого участка можно осуществлять через улицы Минскую, Переверткина, З. Космодемьянской, Обручева, Землячки, а также АЗС «Татнефть». Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Сегодня, 12 января, в Воронеже с 22:00 будет закрыто движение автотранспорта по участку Остужевского кольца со стороны здания №156В по Ленинскому проспекту. Об этом информирует телеграм-канал пресс-службы администрации города. Причина - аварийные работы на канализационном коллекторе.

В связи с этим маршруты городского пассажирского транспорта, проходящие через этот участок, будут курсировать сегодня до 22:00. Обслуживание маршрутов, не следующих через перекрываемый участок, продолжится в полном объеме. Объезд перекрытого участка можно осуществлять через улицы Минскую, Переверткина, З. Космодемьянской, Обручева, Землячки, а также АЗС «Татнефть».

Планируется, что завтра, 13 января, движение будет возобновлено с 6:00.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, зловонные воды в районе Остужевского кольца прорвались наружу в среду, 11 января, около 20.30.