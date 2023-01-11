Снятый воронежским режиссером фильм «Чебурашка» собрал за 10 дней проката 3,2 млрд рублей

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За 10 дней фильм «Чебурашка», снятый воронежским режиссером Дмитрием Дьяченко, заработал 3,2 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина побила рекорд кинопроката, став самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кино (ранее рекорд принадлежал фильму "Холоп" 2019 года).

В главных ролях семейной комедии "Чебурашка" сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов (он анонсировал фильм корреспондентам КП в октябре 2022-го).

Дмитрий Дьяченко родился в Воронеже, учился в столице Черноземья в школе, а потом в институте искусств. Известность приобрел после успеха снятых им фильмов «День радио», «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины», «Последний богатырь», сериала «Кухня».

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