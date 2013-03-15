Режиссер из Воронежа съел на съемках сериала «Кухня» пять кило улиток

В стервозном образе Нагиева Дмитрий Дьяченко разглядел ранимость.

Наш известный земляк Дмитрий Дьяченко прославился как режиссер комедий «День радио», «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины» и самым популярным за последнее время сериалом СТС «Кухня». «КП» расспросила Дмитрия о жизни, творчестве и подробностях второго сезона «вкусного» ситкома.

ПРИДУРКОВАТЫЕ, НО ИНТЕРЕСНЫЕ

- Дмитрий, тяжело было пробиваться в Москве?

- Я приехал в столицу в 1993-м, попал в Театр Армии, совмещая службу и работу. Ушел, потому что в 90-е сложно было выживать, а хотелось что-то кушать. И я как многие стал торговать тапочкам в Лужниках. Потом стал риелтором, но понял, что в этом направлении бессмысленно развиваться. И устроился в мебельную компанию, с менеждера дорос до владельца трех магазинов в Москве. Но через четыре года и это мне наскучило. Я просто приезжал на работу, забирал деньги и уезжал. К этому стремятся многие люди, а мне стало скучно. Я развлекался, делая дизайны квартир, но и это длилось недолго. И я поступил на режиссерские курсы при ВГИКе, к Николаю Бурляеву. Долгое время делал ролики, рекламы и постепенно дошел до сериалов.

- А потом и до фильмов с «Квартетом И». Как познакомились с ребятами?

- В 94-м выпускница воронежского института искусств, актриса «Ленкома» Марина Королькова познакомила меня с ними через свою подругу Аню Касаткину, жену Леонида Бараца. Я пришел на их спектакль «Штампы» - придурковатый такой. Но именно тогда у меня возникла мысль: вот бы снять про них кино! Десяток лет мы просто общались, выпивали, потом я оформил им спектакль, потом еще один, и только в 2008 году мы начали снимать «День радио». Кстати, в мае мы приступаем к съемкам фильма по еще одному спектаклю ребят «Быстрее, чем кролики». В своих фильмах они затрагивают вещи, о которых в жизни мы не распространяемся — об изменах, например, словом, закрытых темах. И «Быстрее, чем кролики» это тоже разговор на закрытую тему — про смерть и то, что мы ощущаем в тот момент, когда предстаем перед Божиим судом.

- Как с квартетчиками работается?

- Мы сняли с ними уже три фильма. Сценарии они пишут около года и очень ответственно подходят к этому. Каждую шутку переваривают, обсасывают, пробуют на слух на все лады целый день. Потом многократно - на зрителях на своих спектаклях. Потому что порой если во фразе просто поменять слова местами - смешной контекст может улетучиться. И важна именно такая расстановка слов и именно с такой интонацией!

- А как вы попали на «Большую разницу» и почему ушли из проекта?

- Пригласил Саша Цекало, он же продюсировал «День радио». И я оттарабанил на «БР» два года. Это была сложная, интересная работа. Ушел потому, что сценарии перестали быть смешными, появилась вторичность — когда стали высмеивать не сами телепроекты, а смешивать разные передачи и фильмы…

ЖЕНА ПОСЛЕ «КУХНИ» СТАЛА ГОТОВИТЬ ПО-ДРУГОМУ

- На сколько кило поправились, работая над сериалом «Кухня»?

- Недавно съел пять кг улиток, я их, конечно, очень люблю, но столько никогда не ел… А вообще я не поправился, а даже похудел. В павильоне, где мы снимали, есть прекрасная столовая, и мы сначала туда ходили. Но потом повара, которые готовят всякие вкусности для сериала, объясняли, какое должно быть мясо, овощи, что значит готовить без масла, на гриле. И постепенно мы перестали ходить в ту столовку и есть советскую еду. Я стал ходить в ресторан, это ударило по бюджету, но зато я перешел на здоровое питание - вареные овощи, к примеру. Начав разбираться в еде, уже не позволишь себе бомж-пакет! Сам я не готовлю, этим занимается жена и теща, они с Украины, а там все жирненькое, наваристое. Но даже они после сериала стали готовить по-другому - более постную еду. Оказалось, овощи могут быть вкусными, если всего лишь запечь их на гриле, или пожарить рыбку в фольге, она в собственном соку, без жира.

Наш земляк снял вкусные сериалы и даже не поправился. Фото: канала СТС.

- Главный герой Макс родом из Воронежа. Не хотите снять одну из серий на родине?

- Все зависит от сценария. Возможно, наш герой приедет домой к маме. Я был бы не против пройтись по воронежским улицам. Мне очень близок центр города – где кинотеатр «Спартак», «Пролетарий», библиотека, театры. Я там гулял, влюблялся, смотрел фильмы, эти здания для меня знаковые, основные. Прекрасные места, где «Юность», парк «Орленок», где стоял наш молодежный театр…

- Что интересного ждет зрителей в новом сезоне «Кухни»?

- 25 марта стартует еще 20 серий. Сюжет намного разнообразнее, чем в первом сезоне. Оба главных героя, и Макс и шеф, попадают в разные ситуации, ресторан переходит из рук в руки, темы становятся все серьезнее. Взаимоотношениям героям Назарова и Могилевской посвящено огромное количество времени. Они прекрасные артисты, играют интересных персонажей, и мы постарались, чтобы они выглядели на экране смачно, ведь оба очень эмоциональны. Так что зрители не будут обделены. Максим наш чуть не повесился. Ничего смешного, конечно. Забавно — из-за чего он это сделал. Будет много веселых моментов.

- Как работалось с Нагиевым?

- Замечательно! Дмитрий в жизни очень деликатный, достаточно закрытый и очень скромный человек, ранимый, я бы сказал. Образ, который вы видите на экране - наглого мачо - сложился благодаря его проектам «Окна», «Осторожно, модерн!». А в жизни он человек приятный, очень чувствующий искусство. И я очень рад, что он участвует у нас в проекте.

КАРТИНЫ АФФЛЕКА И ТАРАНТИНО ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАКАТЬ

- Какие фильмы вам нравятся из последних? И почему в России мало хороших картин сейчас снимают?

- Мне нравятся «Джанго освобожденный» Тарантино, «Операция «Арго» Аффлека, который получил «Оскар». Фильмы, которые вытаскивают из зрителя чувства. Они заставляют нас неотрывно смотреть на экран, переживать за героев. В наше время эмоции девальвируются, и мне нравится, когда кино возрождает в нас чувства. Я не люблю арт-хаусное кино с его непонятными переживаниями. Мне нравится ранний Михалков, Рязанов, Спилберг, «Хоббиты»... Если режиссерам не наплевать на чувства зрителей, тогда и проект получается успешный. Это простое правило, им руководствуются в Голливуде. Они стремятся, чтобы зрителю было не только интересно, но и познавательно, умно. И тогда зритель готов платить деньги. А у нас часто режиссерам и продюсерам абсолютно наплевать, как публика реагирует на их продукт - важно самовыразиться, это главная сторона авторского кино.

- Воронеж часто навещаете?

- К сожалению нет, особенно после того, как мой отец переехал на Украину, поближе к родственникам. Поэтому у меня в Воронеже никого не осталось. Но я с удовольствием вспоминаю замечательный период, когда жил на Чижовке, на улице Чапаева, ходил в школу, учился в институте искусств у Владимира Бугрова, который уже умер, к сожалению. И Сергея Надточиева - он сейчас преподает актерское мастерство, ему большой привет! Это один из самых дорогих для меня людей в Воронеже, важнейший человек в моем образовании. Все, что связано в моей жизни с юмором, передал мне Надточиев. Учился я на курсе с огромным числом замечательных людей - с потрясающим ныне театральным режиссером Ниной Чусовой, актерами Андреем Егоровым и Сережей Астаховым. Также из нашего института известны Федя Добронравов и Сережа Дорогов.

- А почему воронежцев в свои фильмы не берете?

- В картинах «О чем говорят мужчины» и «День радио» играл Федя Добронравов и выпускница нашего института искусств Марина Королькова. Если мне артист подходит по роли, я его беру - никакой дискриминации…

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