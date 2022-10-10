Федор Добронравов: Со спектаклями исколесили все колхозы, пионерлагеря и колонии Воронежской области

Федор Добронравов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 октября в столице Черноземья прошел благотворительный вечер памяти Сергея Надточиева - профессора кафедры мастерства актера театрального факультета Воронежского института искусств, который умер в 59 лет от коронавируса в октябре 2021 года. Выпускники ВГИИ разных лет, включая нынешних звезд театра, кино и эстрады, а также ведущие артисты местных театров, устроили «капустник», чтобы собрать средства на помощь вдове Надточиева Светлане. С песнями, монологами, юморесками выступили Федор Добронравов («Сваты», «От печали до радости», «Жили были», «Тариф новогодний», «Тайны дворцовых переворотов»), Сергей Дорогов («6 кадров», «Воронины», «Папины дочки», «Где живет Надежда»), Андрей Аверьянов («Молодежка», «Склифосовский», «Белые волки», «Старушки в снегах»), Святослав Ещенко («Смехопанорама», «Задорная компания»), Татьяна Беляева и Юрий Смышников (театр драмы имени Кольцова), Андрей Мирошников (Камерный театр), Михаил Кривов (ТЮЗ), режиссер Александр Сидоренко и другие. В зале был аншлаг.

«Комсомолка» расспросила Федора Добронравова о жизни в Воронеже, дружбе с Надточиевым и новых ролях.

Федор Добронравов в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Я ПРОВЕЛ В ВОРОНЕЖЕ!

- Федор, какие самые яркие впечатления от учебы в Воронежском институте искусств у вас остались?

- Самые счастливые годы своей жизни я провел в Воронеже! После армии молодой человек попадает в студенчество, в творчество - фонтан впечатлений! И выделить из этого фонтана что-то сложно, невозможно выделить, будет неуважительно к остальным дням и прекрасным вечерам в общежитии в Березовой роще, а потом на Лизюкова. Сами там строили, обои клеили. Потом нам дали Молодежный театр «Рубль». Его сейчас нет – снесли под корень (в 2004-м году, - ред.). А мы его сами строили, проводили проводку, мы там с Сережей Надточиевым сами все таскали. Создали его, и потом было три года невероятного творчества, поездок по Воронежской области - по колхозам, пионерским лагерям, колониям – все было, и это было прекрасно. Если бы меня не было в Воронеже, я не был бы так готов к жизни в Москве. Когда мы приехали показаться в «Сатирикон», то за спиной было уже три года без отдыха. Бедная жена, мои дети, которые это все вынесли в общежитии, а мы работали каждодневно.

- Из тех, с кем учились, с кем сейчас общаетесь?

- Со всеми. С Сережей Дороговым, Святославом Ещенко, Андреем Аверьяновым, можно долго перечислять. Но на более близкое общение не хватает времени – при нашей загрузке. Славу года два не видел. Слава богу, сейчас собрались друзьями - вспомнить Сережку Надточиева. Цель была – помочь его вдове Светлане. И все средства с продажи билетов на этот вечер перечислим на ее счет.

- Расскажите про него.

- У вас не хватит книги, краски типографской не хватит, чтобы я все о нем рассказал! Я с Сережкой дружил класса с седьмого. Больше 50 лет, царствие ему небесное.

- Сегодня сходили по местам «боевой славы», в институт?

- Когда? Я только приехал из Москвы, заехал в Северный район посмотреть на общежитие, зашел к Светлане Надточиевой, она меня покормила супом, и приехал сюда. Такая у нас жизнь. Крайне редко бывает, когда приезжаешь и видишь какие-то достопримечательности. Когда, на это же надо время. И также сейчас: отыграем, посплю и поеду, завтра спектакль в Москве.

ПЛОХОЙ ИЗ МЕНЯ ПРОДЮСЕР

- Расскажите о новых ролях, где вас увидим в ближайшее время?

- Снялся в фильме-сказке «Летучий корабль», как мультик в детстве, помните? Я играю отрицательного персонажа - Полкана.

- Того противного? Вы же добрый, не ассоциируетесь с ним.

- Вспомните, какой добрый был Георгий Милляр, а играл Бабу Ягу и Кощея. Добрейший человек был.

- Интересно, наверное, получится, когда выйдет?

- Не знаю, я ж не продюсер (согласно анонсу на Кинопоиске, премьера планируется 1 января 2024 года, - ред.). Снялся и все. Потом еще в нескольких фильмах сыграл. «Чебурашку» с моим участием снял наш воронежский режиссер Дмитрий Дьяченко («День радио», «О чем говорят мужчины», «Кухня», «Последний богатырь»), ждем (согласно анонсу на Кинопоиске, выход фильма 1 января 2023 года, - ред.).

- Вы там Крокодила Гену играете?

- Там нет Крокодила! Пусть интрига будет.

- Вы же и сами продюсер. Привозили к нам свой фильм «Жили-были».

- Фильм-то хороший получился. Но я не продюсер – ни копейки не заработал! А продюсер должен зарабатывать. А я не заработал. Поэтому и говорю: я не продюсер. Точнее, я плохой продюсер. Продюсер должен зарабатывать и потом не просить денег, снова создавать и зарабатывать - в этом смысл продюсирования. А когда тебе приходится каждый раз просить, доказывать, что сценарий хороший…

- Не будете больше связываться с продюсированием?

- Не знаю, получится у меня или нет. Хотя я и в актерское ремесло влезал долгие годы. Меня гнали со всех театральных училищ. Я не умею показываться! Так шел по Арбату, плакал и сам себе говорил: в жизни больше никогда не пойду. Проходил год, и я опять приходил… Если попадется хороший сценарий, такой же как «Жили-были» или «От печали до радости», тогда полезу. С осознанием, что я опять ни копейки не заработаю. Но эти фильмы есть и они прекрасны. Так что полезу, если хороший сценарий. Попрошу в чем-то помочь детей, которые уже стали взрослыми.

- Продолжения «Сватов» больше не ждать?

- Откуда же я знаю. Видите, какая обстановка. Молимся все. Мне когда-то режиссер и преподаватель кафедры актерского мастерства ВГИИ Владимир Степанович Сисикин сказал: «Цель твоя как артиста - выйти на сцену и сделать так, чтобы после твоего спектакля зритель стал чуть-чуть мудрее, чуть-чуть лучше, добрее. Больше у тебя никакой цели нет». Я так и живу. Я во многом не разбираюсь, тем более в политике, поэтому туда и не лезу…