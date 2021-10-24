В Воронеже умер профессор института искусств

В Воронеже скончался театральный педагог, режиссер, профессор кафедры мастерства актера института искусств Сергей Надточиев. Ему было всего 59 лет.

Его обожали студенты. Сергей Александрович ставил спектакли в институте, а также в театрах Москвы и других городов России. Воронежцы помнят его спектакль "Эти свободные бабочки", который с успехом шел в Молодежном театре в парке "Орленок".

Среди его выпускников известный театральный режиссер Нина Чусова, кинорежиссер ("Кухня") Дмитрий Дьяченко, известные сериальные актеры Андрей Егоров, Сергей Астахов, Андрей Аверьянов, актеры воронежских театров Андрей Мирошников, Василий Марков, Борис Алексеев, Татьяна Беляева, Татьяна Бабенкова.