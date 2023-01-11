ГЖИ Воронежской области: разрушающийся дом в Россоши в списке аварийных не значится

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ГЖИ Воронежской области ответило жильцам россошанского дома, которые пожаловались губернатору на разруху, царящую в здании. Напомним, жильцы сообщили, что в здании нет горячей воды и отопления, а кадры с места производят шокирующее впечатление.

- Пятиэтажный дом на ул. Пролетарской, 150 в реестре аварийного жилья не значится. В 2022 году «УК Спутник» установила новый индивидуальный тепловой пункт, выполнила промывку и замену зашлакованной части трубопроводов горячего водоснабжения. Замена стояков горячего водоснабжения продолжится с 10 января 2023 года. Если собственников помещений многоквартирного дома не устраивает качество обслуживания общего имущества, они могут инициировать внеочередное общее собрание собственников и принять решение о выборе иного способа управления (ТСЖ), либо о смене управляющей организации, - сообщили в ГЖИ Воронежской области.

В ведомстве рекомендовали в случае нарушения прав собственников помещений официально обращаться в Госжилинспекцию Воронежской области, Там отметили, что в ГЖИ в течение 2022 года не поступало обращений от жителей дома № 150 по ул. Пролетарской в Россоши.

Тем временем, как писал сайт VRN.KP.RU, ситуацией с аварийным домом заинтересовались следователи - ведомство начало проверку.