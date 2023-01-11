Воронежские следователи обратили внимание на жалобу россошанцев, живущих в разрушающемся доме

скриншот из соцсетей

Воронежские следователи после сообщений СМИ заинтересовались условиями проживания россошанцев в аварийном доме на ул.Пролетарской. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, жители обратились через соцсети к губернатору Александру Гусеву с просьбой решить их коммунальные проблемы и привлечь к ответственности местные власти и УК, которые допустили разруху в общежитии. Там отсутствует горячее водоснабжение, коммуникации и внутренняя отделка пришли в негодность. По фотографиям с места следователи предположили, что проживание в таких условиях может представлять опасность для здоровья людей, поэтому начали проверку.

- Следователи установят все обстоятельства случившегося, опросят жильцов дома, изучат необходимую документацию, в том числе связанную с оценкой технического состояния здания. И будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц местных органов власти и управляющей компании, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.