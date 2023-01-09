Жители воронежской Россоши пожаловались губернатору на аварийное состояние дома

скриншот из аккаунта губернатора Александра Гусева ВКонтакте

Жители одного из домов Россоши обратились через соцсети к губернатору Воронежской области Александру Гусеву как к последней инстанции в решении коммунальных проблем. Под постом главы региона с рождественским поздравлением жильцы с ул. Пролетарской, 150 разместили «крик души» 7 января. В сообщении говорится, что их дом (1966 года постройки, в прошлом являвшийся общежитием) находится в аварийном состоянии, а местные власти и управляющая компания ничего не делают в решении коммунальных проблем.

- Мы хотим жить, а не выживать! – эмоционально пишут обратившиеся. - Отсутствует горячее водоснабжение, людям элементарно приходится греть воду в ведрах, чтобы можно было искупаться, условий нет никаких. За что мы платим? Каждый месяц оплачиваем платежи за горячую воду, обслуживание дома УК. За несчастные 12 кв. метров платим неимоверную сумму. Люди в квартирах живут и платят меньше. Ужас. Просим предпринять меры и организовать выезд областной комиссии для составления протокола о бездействии местных властей и управляющей компании.

Жильцы проиллюстрировали коммунальные ужасы шокирующими снимками. На кадрах в буквальном смысле разруха. Отбитая плитка, сколы, ржавчина, разводы от текущей воды на потолках и в углах.