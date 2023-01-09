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НовостиПроисшествия9 января 2023 13:27

Жители воронежской Россоши пожаловались губернатору на аварийное состояние дома

Жильцы иллюстрировали свое обращение шокирующими снимками
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из аккаунта губернатора Александра Гусева ВКонтакте

скриншот из аккаунта губернатора Александра Гусева ВКонтакте

Жители одного из домов Россоши обратились через соцсети к губернатору Воронежской области Александру Гусеву как к последней инстанции в решении коммунальных проблем. Под постом главы региона с рождественским поздравлением жильцы с ул. Пролетарской, 150 разместили «крик души» 7 января. В сообщении говорится, что их дом (1966 года постройки, в прошлом являвшийся общежитием) находится в аварийном состоянии, а местные власти и управляющая компания ничего не делают в решении коммунальных проблем.

- Мы хотим жить, а не выживать! – эмоционально пишут обратившиеся. - Отсутствует горячее водоснабжение, людям элементарно приходится греть воду в ведрах, чтобы можно было искупаться, условий нет никаких. За что мы платим? Каждый месяц оплачиваем платежи за горячую воду, обслуживание дома УК. За несчастные 12 кв. метров платим неимоверную сумму. Люди в квартирах живут и платят меньше. Ужас. Просим предпринять меры и организовать выезд областной комиссии для составления протокола о бездействии местных властей и управляющей компании.

Жильцы проиллюстрировали коммунальные ужасы шокирующими снимками. На кадрах в буквальном смысле разруха. Отбитая плитка, сколы, ржавчина, разводы от текущей воды на потолках и в углах.

скриншот из аккаунта губернатора Александра Гусева ВКонтакте

скриншот из аккаунта губернатора Александра Гусева ВКонтакте