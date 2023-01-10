В Воронеже одним из обвиняемых в мошенничестве с землей на 36 миллионов стал экс-депутат областной Думы Андрей Хабаров

Андрей Хабаров. Фото: с сайта voronezh.er.ru

Стало известно, что в деле о мошенничестве с незаконным оформлением в собственность восьми земельных участков в Воронеже, стоящих более 38 миллионов рублей, замешан экс-депутат областной Думы Андрей Хабаров. Он был заместителем председателя комитета по предпринимательству и туризму. Спустя два года внезапно досрочно сложил свои полномочия. Решение об этом вступило в силу 26 мая 2022 года. Ранее, напомним, Хабарова отпустили из СИЗО под домашний арест.

Также одним из фигурантов дела стал в недавнем прошлом крупный чиновник – экс-заместитель Центра кадастровой оценки Воронежской области Сергей Барышников. Кроме них, обвиняемыми по делу проходят еще шесть мужчин и три женщины.

По версии следствия, аферисты, зная, что в Воронеже есть не разграниченные земельные участки, оформили восемь из них площадью 17 тысяч квадратных метров в частную собственность, хотя они принадлежали государству. Мошенники предоставили в кадастровую службу фиктивные судебные решения. А поскольку один из преступной группы был в руководящем составе регистрирующего земельные участки госучреждения, эта махинация прошла без проблем. Хабарова вместе с его подельником Денисом Красиковым, в частности, обвиняют в хищении участка муниципальной земли возле автовокзала. Его площадь - 1,2 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость - 9,8 млн рублей.

Следователи наложили арест на имущество фигурантов дела на общую сумму более 40 миллионов рублей. Четыре участка уже вернули в государственную собственность.