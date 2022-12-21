Бывшего депутата Воронежской облдумы Андрея Хабарова отпустили из СИЗО

В Ленинском районном суде изменили меру пресечения бывшему депутату Воронежской областной Думы Андрею Хабарову. Его вместе с подельником Денисом Красиковым обвиняют в хищении участка муниципальной земли возле автовокзала. Его площадь - 1,2 тысячи квадратных метров, а кадастровая стоимость - 9,8 млн руб.

- Следователь указал, что сбор доказательств закончен, обвиняемый и его защитник практически полностью ознакомились с материалами уголовного дела. Поэтому необходимость его пребывания в СИЗО отпала, - рассказали в Ленинском районном суде.

Хабарова обязали являться к следователю по первому требованию, также ему запретили пользоваться услугами почты и интернета и общаться с другими людьми, проходящими по его делу. Что же касается Красикова, то ему СИЗО заменили на домашний арест. Все остальные ограничения те же, что у Хабарова.

Афера с земельным участком, кстати, вскрылась после пожара, случившегося 1 июня 2021 года. Тогда сгорел комплекс торговых павильонов с закусочными и ларьками. 18 апреля 2022 года участок вернули в муниципальную собственность.

40-летний Андрей Хабаров был избран в облдуму в 2020 году. Он баллотировался по Верхнехавскому избирательному округу № 15. В облдуме был заместителем председателя комитета по предпринимательству и туризму. Спустя два года внезапно досрочно сложил свои полномочия. Решение об этом вступило в силу 26 мая 2022 года.