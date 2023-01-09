В Воронеже будут судить 11 человек за мошенничество с землей на 36 млн рублей

Прокуратура передает в Ленинский райсуд Воронежа уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

С июля 2018 года по ноябрь 2020 года группа лиц (в нее входили три женщины и восемь мужчин, среди которых бывшие заместитель директора бюджетного учреждения Воронежской области и депутат областной Думы) по предварительному сговору похитила из госсобственности восемь земельных участков в Воронеже - путем изготовления поддельных судебных решений. Площадь похищенной земли - 17 000 кв. метров. Общий ущерб составил более 36 млн рублей - такова общая рыночная стоимость земли. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

- Обвиняемые, зная о наличии в Воронеже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформили их в частную собственность путем предоставления в регистрирующие органы фиктивных судебных решений, устанавливающих право собственности частных лиц на 8 земельных участков, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - В рамках расследования проведено 14 экспертиз, в том числе почерковедческих и строительно-технических, по месту жительства и работы фигурантов проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

- Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области подал к обвиняемым иск о взыскании причиненного ущерба. В целях его компенсации на имущество фигурантов уголовного дела в ходе предварительного следствия наложен арест в общем размере 40 млн рублей. По четырем земельным участкам право собственности возвращено государству. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.