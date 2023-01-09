Ремонт воронежской гимназии имени Никитина затянется до конца января

Ученики гимназии имени Никитина начали третью четверть в других школах. Сроки завершения ремонта учреждения снова сдвинули - теперь на конец января. Как отметила на планерке в мэрии Надежда Савицкая, с объектом возникли серьезные сложности, связанные с низкими темпами работ подрядной организации. Проблемы были в задержке поставок ряда материалов. Но заммэра по социальной политике заверила, что в кратчайшие сроки они будут решены.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, ремонт в образовательном учреждении не успели сделать к началу учебного года из-за затянувшихся торгов, потом запланированный на 21 ноября срок открытия гимназии сместили на после Нового года из-за проблем с подрядчиками. В здании смонтировали новую крышу, обновили кабинеты и холлы, готовят к запуску отремонтированную систему отопления. Обновление фасада планируется весной.