В Воронеже школьники смогут вернуться в гимназию имени Никитина сразу после новогодних праздников

Ремонт в гимназии имени Никитина очень сильно затянулся. Фото: со страницы гимназии имени Никитина ВКонтакте.

Школьники смогут вернуться в гимназию имени Никитина уже в начале третьей четверти. Образовательное учреждения предполагают открыть 9 января 2023 года. Об этом сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

В здании смонтировали новую крышу, в кабинетах и коридорах «освежили» пол. Рабочие завершают оштукатуривание стен. Пока еще продолжается установка крыши над спортзалом. Также впереди отделка фасада, сейчас ее приостановили из-за погодных условий. Гимназию готовят к запуску отопления.

Ранее предполагали, что гимназию отремонтируют к 21 ноября. Затягивание сроков связано с тем, что с первым подрядчиком пришлось расторгнуть контракт. А второй просто не успел все доделать.

Между тем большие неудобства вынуждены терпеть и ученики гимназии, и их родители. Ребятам временно пришлось перейти в другие образовательные учреждения: в школы №№ 29 и 42 и в центр дополнительного образования детей. Мамам и папам приходится возить их туда, зачастую дорога занимает намного больше, чем в гимназию имени Никитина.