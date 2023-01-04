Пропавшая под Воронежем 10-летняя девочка сбежала из дома из-за семейного конфликта

10-летняя девочка из Новой Усмани, которую со 2 января искали волонтеры и правоохранители, могла сбежать из дома из-за семейного конфликта. Она найдена была сегодня, 4 января днем. Как рассказали в пресс-службе администрации района, с ней провели беседу участники комиссии по делам несовершеннолетних.

Как оказалось, школьница пошла гулять с другом, приехавшим на каникулы к дедушке, у него же оставалась ночевать. Их нашли педагоги Новоусманского образовательного центра, которых также привлекли к поискам. С семьей девочки сейчас работают органы опеки и правоохранители.

— На родителей девочки, вероятно, будет оформлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Дальнейшие решения комиссией по делам несовершеннолетних будут приниматься исходя из глубокого изучения ситуации и взаимоотношений в семье, — рассказали в пресс-службе.