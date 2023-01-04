СК и полиция занимаются поисками пропавшей 10-летней девочки под Воронежем

Ориентировка волонтеров

Сотрудники СКР региона и полиции подключились к поискам пропавшей в Новой Усмани 10-летней девочки. Об этом рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 4 января.

Напомним, школьница Александра Гончарова ушла из дома 2 января и до сих пор не вернулась. О ее исчезновении ранее рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В комментариях пользователи поделились информацией, что девочка уже пропадала весной. Тогда ее удалось найти добровольцам.

- СК проводит процессуальную проверку, вместе с полицией принимаются меры к установлению местонахождения несовершеннолетней, - пояснили в Следственном управлении.