В Воронежской области ищут 10-летнюю девочку

Ориентировка волонтеров

Волонтеры продолжают поиски 10-летней девочки, которая пропала в райцентре Воронежской области. Александра Гончарова вышла из дома в селе Новая Усмань 2 января и больше ее не видели. Добровольцы разместили ориентировку на девочку на странице поискового отряда «Лиза Алерт».

Саша ростом около 140 см, худощавого телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения она была одета в голубую куртку, черные лосины и бордовую шапку, обута в коричневые сапоги до колена.

Если вы что-то знаете о местонахождении школьницы, сообщите об этом по номеру телефона: 8-800-700-54-52 или 112.