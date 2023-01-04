Пропавшую под Воронежем 10-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Новой Усмани 10-летнюю девочку нашли сегодня днем, 4 января, примерно в 12 часов дня. С ребенком все в порядке. Об этом рассказали волонтеры поисков-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Она нашлась в пределах своего дома. С девочкой все хорошо, она не голодная, и не получила переохлаждение. Ее передали сотрудникам полиции и маме, - пояснили добровольцы.

Напомним, школьница пропала 2 января. Поисками занялись волонтеры, правоохранители и СК. Ведомства даже организовали совместную проверку.