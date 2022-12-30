Седьмой район Воронежской области отказался от новогодних салютов и фейерверков

Салюты во время военной операции выглядят, действительно, не очень уместно. Фото: из архива «КП»

Еще и в Грибановском районе отказались от салютов и фейерверков. Решение запретить их на новогодние и рождественские праздники приняли на заседании местной антитеррористической комиссии. Хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены.

Напомним, аналогичный запрет приняли в имеющими границу с ЛНР Россошанском, Кантемировском и Ольховатском районах. Здесь мотивация понятна. Как и в Нововоронеже – все-таки рядом атомная станция. А вот в Терновском районе его глава Павел Чибисов призвал не запускать салюты и фейерверки из-за этических соображений – в дань уважения бойцам, находящимся в зоне СВО. Видимо, так же рассуждали власти Таловского, а теперь и Грибановского районов.

Что касается Воронежа, то салюты и фейерверки запретили только на площади Ленина, куда на главную новогоднюю елку может прийти много народу.

Обновление: стало известно, что и в Новоусманском районе по примеру Терновского рекомендовали на длинных выходных обойтись без салютов и фейерверков.