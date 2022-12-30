Глава Терновского района Воронежской области предложил землякам отказаться от использования пиротехники

В пяти районах Воронежской области считают, что сейчас не время для салютов. Фото: из архива «КП»

Глава Терновского района Павел Чибисов призвал земляков отказаться от запуска фейерверков и салютов в новогодние праздники. Сделал он это на странице местной администрации ВКонтакте.

Чибисов мотивировал свое пожелание тем, что отказ от громкого веселья станет данью уважения к воинам, выполняющим свой долг в зоне СВО.

Напомним, ранее решили отказаться от использования пиротехники в новогодние праздники власти Нововоронежа, Россошанского, Кантемировского, Ольховатского и Таловского районов. Там, правда, это оформили не в качестве призыва, а как обязательное требование. Также решили не запускать салюты и фейерверки на площади Ленина Воронежа.