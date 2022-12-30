В Нововоронеже запретили салюты и фейерверки в новогодние праздники

Лишними красотами решили пожертвовать для спокойствия людей. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В четверг, 29 декабря, на заседании местной антитеррористической комиссии приняли решение о запрете салютов и фейерверков в новогодние праздники в Нововоронеже. Жителей города атомщиков решили не нервировать в нынешней сложной обстановке.

В Нововоронеже нельзя будет запускать эти пиротехнические изделия с 31 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. В то же время нет запрета на бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Ранее аналогичное решение приняли в граничащих с ЛНР Россошанском, Кантемировском и Ольховатском районах, а потом и в Таловском. В Воронеже салюты и фейерверки запретили запускать только на площади Ленина, где пройдут массовые гуляния возле главной новогодней елки города.