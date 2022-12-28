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НовостиОбщество28 декабря 2022 14:37

Еще в одном районе Воронежской области запретили запускать салюты на Новый год

Он будет действовать в Таловском районе
Евгения ФРОЛОВА

Запускать салюты во время новогодних и рождественских праздников запретили еще в одном муниципалитете Воронежской области. Ограничения ввели в Таловском районе. Об этом 27 декабря сообщил глава администрации Виктор Бурдин на своей официальной странице во ВКонтакте.

Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии муниципалитета. Исключения составят только хлопушки и бенгальские огни.

Ранее власти региона сообщили, что салюты запрещены в трех приграничных районах – Россошанском, Ольховатском и Кантемировском. Ну а в Воронеже такой запрет распространяется на площади Ленина, где стоит главная елка.