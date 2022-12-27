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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:16

В трех районах Воронежской области запретили фейерверки

Их теперь нельзя запускать на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов
Юрий КОЗЛОВ
Жители трех приграничных районов Воронежской области не смогут запустить фейерверки на Новый год.

Жители трех приграничных районов Воронежской области не смогут запустить фейерверки на Новый год.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В трех приграничных районах Воронежской области запретили запускать фейерверки. Ограничение действует на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. А вот хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены. Наш регион граничит с зоной СВО, поэтому ограничение выглядит разумным.

Запрет будет действовать в течение всего периода режима среднего уровня реагирования, установленного Указом Президента.

Надо сказать, что и в Воронеже слишком громкие салюты, запускаемые по частной инициативе, вызывают определенную нервозность. Возможность их запуска в нынешней непростой ситуации – такой же дискуссионный вопрос, как и новогоднее оформление площади Ленина за 65 миллионов рублей.