В трех районах Воронежской области запретили фейерверки

Жители трех приграничных районов Воронежской области не смогут запустить фейерверки на Новый год. Фото: Мария ЛЕНЦ

В трех приграничных районах Воронежской области запретили запускать фейерверки. Ограничение действует на территориях Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов. А вот хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены. Наш регион граничит с зоной СВО, поэтому ограничение выглядит разумным.

Запрет будет действовать в течение всего периода режима среднего уровня реагирования, установленного Указом Президента.

Надо сказать, что и в Воронеже слишком громкие салюты, запускаемые по частной инициативе, вызывают определенную нервозность. Возможность их запуска в нынешней непростой ситуации – такой же дискуссионный вопрос, как и новогоднее оформление площади Ленина за 65 миллионов рублей.