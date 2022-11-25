На поддержку военных Воронеж направил уже 45 своих «новогодних бюджетов»

В прошлом году площадь ежедневно посещали до 26 тысяч воронежцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Новый год в Воронеже будет. И новая елка за 17 миллионов на площади Ленина появится. А рядом с ней - новые аттракционы: качели, горки, карусели, фотозоны. Горожане должны радоваться. И дети должны веселиться и смеяться, хороводя под елкой. Вопреки непростым временам. Ведь их, как известно, не выбирают. Об этом сегодня была беседа журналистов с руководителем пресс-службы горадминистрации Никитой Чеботаревым. Прозвучали и ответы на волнующие многих воронежцев острые вопросы.

ПЕТИЦИЯ

Согласно подсчетам, петицию об отмене новогодних торжеств в Воронеже в соцсети «Вконтакте» подписали 746 тысяч человек. Цифра внушительная, учитывая, что … в Воронеже нет такого количества пользователей популярной соцсети. А это означает, что свои подписи под электронным обращением оставляли не только жители нашего города, но и интернет-пользователи из других городов, что существенно искажает статистику. По прикидкам, среди подписавших петицию настоящих воронежцев было около 8 тысяч. Что, конечно, тоже много. Но тех, кто хотел бы отпраздновать Новый год, никто не считал.

- В прошлый пандемийный год также звучали призывы горожан отменить празднование на площади Ленина, а сэкономленные средства направить на помощь врачам в борьбе с ковидом, - напомнил Никита Чеботарев. - Но праздник состоялся и, по нашим оценкам, за время новогодних каникул площадь Ленина посетили 183 тысячи воронежцев, четверть из которых – дети.

В мэрии уверены: у горожан и сегодня есть огромная потребность в празднике. Особенно в нынешней ситуации. Ведь новогодние елки наряжали даже во время Великой Отечественной войны, и в блокадном Ленинграде детей и взрослых не лишали этой радости.

Многие шары на старой елке лопнули от морозов. Фото мэрии Фото: Предоставлено

По опыту прошлого года в администрации посчитали: ежедневно площадь Ленина посещали до 26 тысяч человек. Многим приходилось становиться в очередь, чтобы сфотографироваться рядом с елкой или приглянувшейся декорацией. Для удобства горожан в этот раз количество локаций удвоили – с 6 до 12. В оформлении площади появятся новые элементы – качели, горки, новая карусель. Учитывая тот факт, что в этом году традиционный искусственный каток с площади Ленина переедет в парк «Динамо», организаторы обещают: теперь места хватит всем желающим.

Опять же, исходя их опыта прошлых лет, в мэрии решили сделать декорации более крепкими и долговечными за счет использования металлических каркасов и полимерного покрытия. По оценкам чиновников, в этом году посетителей на площади Ленина в Новый год будет больше, чем в 2021-ом.

Звезды - сломались. Фото мэрии Фото: Предоставлено

ПОЧЕМУ ТАКАЯ ОГРОМНАЯ СТОИМОСТЬ – 65 МИЛЛИОНОВ?

Аналогичный вопрос горожане задавали чиновникам и шесть лет назад, когда мэрия озвучила стоимость новой елки, которую намеревалась приобрести для украшения главной площади. Тогда горожан шокировала названная цифра – 7,2 миллиона рублей. История грозила перерасти в скандал, но неожиданно пожелавший остаться неизвестным спонсор приобрел елку и подарил ее городу.

История повторилась и в этот раз, с той лишь разницей, что сумма выросла в разы. Согласно «новогодней смете», на организацию праздника выделяется 65 миллионов, 17 из них – на покупку новой елки.

- Со времени покупки предыдущей елки прошло шесть лет, - напомнил Никита Чеботарев. – Не удивительно, что цена изменилась. Значительно подорожали металл, материалы для декораций, работы… Например, одна только горка будет стоить 3,2 миллиона рублей.

Хвоя с веток осыпается. Фото мэрии Фото: Предоставлено

В мэрии заверили, что приобретенные в этом году елка, оборудование и декорации прослужат не один, а до семи лет. Значит, в ближайшее время таких трат у бюджета не будет.

НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ОТПРАВИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ НА НУЖДЫ СВО?

Одним из главных аргументов необходимости отмены новогодних торжеств воронежцы называют возможность направления сэкономленных 65 миллионов на нужды военных или мобилизованных участников специальной операции на Украине. И это огромная, по меркам рядового воронежца, сумма. Но, как сообщил наш собеседник, подготовка к Новому году не мешает городу помогать беженцам, бойцам и их семьям. И проводится не в ущерб этой помощи.

- На поддержку и восстановление освобожденных территорий Донбасса, а также на помощь переселенцам муниципалитет за время спецоперации уже направил 2 миллиарда рублей, - рассказал Никита Чеботаев. – Еще один миллиард потратили на помощь военным. Эти суммы сопоставимы с 45 «новогодними бюджетами».

По словам, нашего собеседника деньги на поддержку СВО продолжают выделяться.

А проводка поломалась. Фото мэрии Фото: Предоставлено

А ЧТО СО СТАРОЙ ЕЛКОЙ НЕ ТАК?

В мэрии отмечают, что потребность в обновлении елки – не надумана. При осмотре прежнего искусственного дерева в этом году обнаружились существенные дефекты, связанные с ее износом из-за неоднократных циклов сборки-разборки, транспортировки и хранения, а также эксплуатации в условиях зимы. Многие элементы убранства сломались, шары разбились, а с искусственных веток начала осыпаться хвоя. Но самые большие опасения вызывает электрооборудование: проводка во многих местах растрескалась, провода оголились.

- Использовать ее в таком состоянии небезопасно. Тем не менее, старую елку мы не списываем со счетов. Ее обследуют специалисты и решат, как можно ее отремонтировать, чтобы в дальнейшем использовать в других местах Воронежа. Например, в городском Центральном парке, - отметил Чеботарев.