13 воронежских маршрутов сменят номера

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежская городская комиссия по изменению маршрутов приняла решение об очередных новшествах. Так, в скором будущем изменятся номера 13 маршрутов городских автобусов:

№5 станет №51

№Т17 станет №77

№20Б станет №19

№49Б станет №46

№49М станет №40

№59А станет №82

№59АС станет №79

№105 станет №35

№108А станет №74

№115 станет №95

№120 станет №12

№120В станет №72

№125 станет №25

По данным общественников, изменения произойдут в феврале будущего года. Позже смена номеров коснется также маршрутов 5А, 113, 113КТ, 113КШ и 113СД.

Напомним, в октябре уже изменились номера девяти автобусов, работающих на пассажирских перевозках Воронежа.

Ранее также стало известно о новшествах в маршрутах некоторых автобусов.