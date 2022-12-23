13 воронежских маршрутов сменят номера

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
Воронежская городская комиссия по изменению маршрутов приняла решение об очередных новшествах. Так, в скором будущем изменятся номера 13 маршрутов городских автобусов:
№5 станет №51
№Т17 станет №77
№20Б станет №19
№49Б станет №46
№49М станет №40
№59А станет №82
№59АС станет №79
№105 станет №35
№108А станет №74
№115 станет №95
№120 станет №12
№120В станет №72
№125 станет №25
По данным общественников, изменения произойдут в феврале будущего года. Позже смена номеров коснется также маршрутов 5А, 113, 113КТ, 113КШ и 113СД.
Напомним, в октябре уже изменились номера девяти автобусов, работающих на пассажирских перевозках Воронежа.
Ранее также стало известно о новшествах в маршрутах некоторых автобусов.