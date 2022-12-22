В Воронеже изменят схему движения еще ряда маршруток

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежцам рассказали, что в скором времени снова изменится схема движения ряда городских маршруток. Например, автобусы №26 и № 50 продлят. А вот троллейбус №17 пока не будет работать на линии. Решения были предварительно приняты комиссией по изменению маршрутов. Об этом сообщали в телеграм-канале «Город и транспорт» 22 декабря.

Так, автобус № 26 будет продлен от нынешней конечной возле Роддоме № 4 (микрорайон «Электроника») по улицам Минской и Землячки до конечной остановки «Химоптторг».

А маршрут № 50 будет продлен по ул. Ломоносова в академический квартал и будет следовать до временной конечной «Улица Козо-Полянского» по проезду мимо мега-школы.