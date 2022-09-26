В Воронеже с 1 октября переименуют 9 автобусных маршрутов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В ближайшее время воронежцев ждут изменения в работе городских автобусов. Большинство из них связаны с упорядочиванием номеров маршруток - у ряда из них просто отменят буквы. Такие нововведения продиктованы решением комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов.

- Воронеж развивается, и городская логистика тоже меняется. Наименования ряда маршрутов сегодня теряют свою исторически сложившуюся привязку. Например, раньше могло существовать несколько маршрутов с одним номером, но с разными буквами, а сегодня из них остался только один - и буква уже не имеет никакого значения. С учетом этих изменений мы поэтапно проводим работу по актуализации наименований, выстраиваем порядок от 1 до 99, что характерно для городских маршрутов. Корректируем их по несколько штук, чтобы пассажирам было проще привыкнуть к изменениям. При этом в большинстве случаев меняется только числовое наименование, направление движения остается неизменным, либо корректируется незначительно - по обращениям горожан, - отметил замначальника отдела организации транспортного обслуживания населения городского управления транспорта Геннадий Шипилов.

Итак, в рамках актуализации наименований с 1 октября изменится название девяти автобусных маршрутов.

3в «ВРТТЗ - Нефтебаза» переименуют в № 38 без изменения маршрута,

58в «ул. Мало-Терновая - Гипермаркет «Линия» станет № 58 без изменения маршрута,

68т «Институт - завод ГОО» - № 68 без изменения маршрута,

70а «ул. Перхоровича - ул. Морозова» - № 71 без изменения маршрута,

70м «ул. Перхоровича - ул. Березовая Роща» - № 70 без изменения маршрута,

88а «ул. Перхоровича - мкр. Боровое (ост. «ул. Сельская»)» - № 89 без изменения маргрута,

122 «п. Буденный - мкр. Отрожка» - № 22 без изменения маршрута,

125а «ул. Л. Рябцевой - мкр. Тенистый (Обл. тубдиспансер)» - № 55 без изменения маршрута.

А вот маршрут 37а «ул. Вл. Невского - ВАСО» скорректирует не только именование - по обращениям горожан он будет продлен. Называться маршрутка будет № 97 «ул. Антонова-Овсеенко - ВАСО».

Теперь движение этих автобусов будет направлено от остановки «ул. Антонова-Овсеенко» по улицам Антонова-Овсеенко, Лизюкова, Владимира Невского, бульвару Победы, улицам Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улице Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, Циолковского до остановки «ВАСО».

В обратном направлении - по улице Героев Стратосферы, Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улице Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской, Московскому проспекту, улицам Хользунова, Маршала Жукова, бульвару Победы, улицам Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Антонова-Овсеенко.