В Воронежской области увеличили прожиточный минимум

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
В Воронежской области установили прожиточный минимум на 2023 год. Об этом свидетельствует опубликованное 21 декабря постановление регионального правительства.
Согласно документу, прожиточный минимум увеличился на 540 рублей. В следующем году он будет составлять 12 363 рубля.
Что касается трудоспособных граждан, то для них он будет равен 13 476 рублей, для детей – 11 992 рублей, для пенсионеров – 11 261 рублей.
Между тем, в декабре 2022 в регионе поднялись тарифы на услуги ЖКХ и подорожал проезд в общественном транспорте.