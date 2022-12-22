В Воронежской области увеличили прожиточный минимум

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области установили прожиточный минимум на 2023 год. Об этом свидетельствует опубликованное 21 декабря постановление регионального правительства.

Согласно документу, прожиточный минимум увеличился на 540 рублей. В следующем году он будет составлять 12 363 рубля.

Что касается трудоспособных граждан, то для них он будет равен 13 476 рублей, для детей – 11 992 рублей, для пенсионеров – 11 261 рублей.

Между тем, в декабре 2022 в регионе поднялись тарифы на услуги ЖКХ и подорожал проезд в общественном транспорте.