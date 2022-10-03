В правительстве Воронежской области рассказали, как вырастут коммунальные тарифы с 1 декабря

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Вслед за ростом платы на содержание общедомового имущества воронежцев ждет очередное повышение «коммуналки». Правительство РФ приняло решение о досрочной индексации тарифов с 1 декабря. Подорожание коснется всех услуг: холодной и горячей воды, отопления, электроэнергии, газа, водоотведения и вывоза мусора.

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Мы попросили департамент государственного регулирования тарифов области рассказать, какого именно роста ждать воронежцам.

- По официальным источникам, предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, - пояснили в ведомстве. - Одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании Правительства и будут внесены в Государственную думу в составе бюджетного пакета. Перенос повышения тарифов на 1 декабря 2022 года означает, что размер индексации социальных выплат будет рассчитан уже с учетом данного решения.

СКОЛЬКО СОСТАВИТ РОСТ?

Конкретные суммы в правительстве пока не называют, но любой житель региона может самостоятельно прикинуть, насколько вырастет его расход на услуги ЖКХ. Например, если сейчас коммунальные услуги обходятся ему в 6000 рублей в месяц, то 9% от этой суммы - это 540 рублей. Прибавив ее к исходной плате, получим 6540 рублей.

Однако в реальности размер платежа будет зависеть от времени года и погодных условий. Например, зимой львиную долю коммуналки будет составлять отопление. Если погода будет теплой, то воронежцы смогут сэкономить, и наоборот – холодная зима обернется дополнительными расходами.

В департаменте напомнили, что для тех, кому бремя новых расходов окажется непосильным, сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки населения. Например, для тех семей, в совокупном бюджете которых платеж за «коммуналку» превышает 22%, предусмотрена возможность оформления субсидии.

КАК ДОЛГО БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ТАРИФЫ

В соответствии с действующим законодательством тарифы повышаются раз в год – с 1 июля. С учётом того, что в плановом порядке индексация должна быть 1 июля 2023 года, но перенесена на декабрь 2022 года, то следующая индексация будет 1 июля 2024 года.