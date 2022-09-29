Содержание общедомового имущества будет обходиться воронежцам в два раза дороже

Новые суммы начнут приходить с октября Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В начале октября для многих воронежцев плата по графе «содержание общедомового имущества» (СОИ) существенно вырастет. Почему? Согласно постановлению правительства №92 с 1 сентября 2022 года меняется система начисления: вместо норматива теперь счета за СОИ жильцам многоэтажек будут выставлять по фактическим показаниям общедомового счетчика. А на практике оно всегда выше нормативного.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

До последнего времени подавляющее большинство жильцов старых многоэтажек (с 1950 по 1990 годов постройки) оплачивало СОИ по нормативу. Исключением являлись те дома, собственники которых приняли решение платить по фактическому потреблению. Но отныне эта система будет распространяться на все дома.

Дело в том, что поставщик ресурса выставляет дому счет по показаниям общедомового счетчика. В идеале они должны складываться из суммы показаний индивидуальных счетчиков в квартирах жильцов. Но не складываются. На практике сумма индивидуальных показаний сильно «отстает» от общедомовой. Причин здесь много. Начиная от недобросовестных жильцов, которые не платили по счетам, занижали показания в квитанциях или же ставили магниты на приборы учета, и заканчивая утечками ресурсов из-за износа общедомовых сетей.

Теперь поставщики ресурсов получат свои деньги в любом случае. А собственники квартир оплатят весь ресурс, израсходованный домом. Разницу в сумме показаний индивидуальных счетчиков и общедомового поделят между всеми квартирами и предъявят жильцам.

Одна из причин роста платы за СОИ - жульничество жильцов со счетчиками Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ?

Тут возникает резонный вопрос. Если кто-то раньше «химичил» со счетами или игнорировал их, то с чего теперь он станет сознательным? И кто в данном случае станет «выбивать» из нерадивых жильцов дополнительную плату?

- За инициативу, пролоббированную поставщиками, расплачиваться будут УК, так как весь негатив жителей будет обращен на нас, - пояснили «Комсомолке» в УК Железнодорожного района. - Ведь согласно законодательству средства за СОИ идут через УК, и поставщик требует эти деньги с жителей через обслуживающую организацию. На наш взгляд, законодатель как обычно не вылечил больного, а дал ему костыль. Верным решением было бы исключить УК из финансовой цепочки: житель-поставщик ресурсов. Так как конечным выгодоприобретателем в данной ситуации являются поставщики, то они были бы заинтересованы и в работе с должниками, и в выявлении случаев установки магнитов на счетчики, и в исправности индивидуальных и общедомовых приборов учета, и в качестве поставляемого ресурса. Сейчас же РСО просто выставляют счета и ждут своих денег. Все-таки каждый участник коммунального рынка должен отвечать за свой фронт работы. УК не производит ресурс, она лишь следит за рабочим состоянием инженерных коммуникаций в доме.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ПЛАТА ЗА СОИ?

СОИ - это электричество для работы лифта, домофона и освещения; вода для мытья лестницы или полива цветов во дворе, промывки системы отопления при подготовке к отопительному сезону. Сюда же входят, как мы уже указывали выше, ресурсы, потребленные в квартирах жителями, но не показанные и не оплаченные в части индивидуального потребления.

СОИ = Потребление дома - Потребление всех квартир

КАК УМЕНЬШИТЬ СОИ?

Тут решение однозначно: в каждой квартире должны быть исправные счетчики и жители должны вовремя и честно (идеально - в одно и то же время) передавать показания в поставляющие ресурс компании. И, естественно, никто в доме не должен пользоваться магнитами.

КАК ЧАСТО ЖИЛЬЦАМ БУДУТ ПРИХОДИТЬ СЧЕТА ЗА СОИ?

Жильцы вправе сами выбрать систему расчетов с поставщиками за потребление ресурсов на СОИ на общем собрании. Закон предусматривает три варианта:

1. Жильцы могут платить на протяжении года по нормативу, а в первом квартале следующего, после перерасчета, оплачивать оставшуюся сумму. Однако общегодовая плата в этом случае может оказаться довольно большой.

2. Расчет платы за СОИ также может производиться ежемесячно за фактическое потребление ресурсов.

3. Собственники могут платить, исходя из среднемесячного потребления, с перерасчетом по итогам 12 месяцев в первом квартале следующего года. Разница в этом случае может быть как в «минус», так и в «плюс», если жильцы в истекшем периоде сэкономят ресурсы.

В том случае, если собственники не примут никакого решения, то для них будет действовать первый вариант. А первый перерасчет они получат в начале 2023 года.

ПРИМЕР РАСЧЕТОВ

Чтобы понять, насколько вырастет ежемесячная плата за СОИ, экономисты УК сделали примерные расчеты для разных квартир типового девятиэтажного шестиподъездного дома в Советском районе. Для образца взяли квартиры площадью 28,8 кв. метра и 69,9 кв. метра.

Для квартиры 28,8 кв. метра к сумме в 89,19 рубля (ее платят сейчас) после перерасчета будет добавляться 89,57 рубля. То есть в месяц собственник будет платить 178,76 рубля, а в год – 2145,12 рубля.

Для квартиры площадью 69,9 кв. метра плата составит: 215,54 (нынешняя плата)+216,46 (перерасчет) =432 рубля. По итогам года: 432х12=5184 рубля.