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НовостиОбщество30 ноября 2022 17:01

В Воронеже с 11 декабря подорожает проезд в транспорте

За поездку нужно будет отдать 26 или 28 рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна дата подорожания проезда в общественном транспорте Воронежа, о котором долго говорили. Приказ регионального департамента государственного регулирования тарифов об изменении оплаты опубликовали на сайте регионального правительства сегодня, 30 ноября.

Новые тарифы начнут действовать с 11 декабря. С этой даты поездка в маршрутках малой и средней вместимости, автобусах и троллейбусах будет стоит 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате картой.