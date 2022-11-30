В Воронеже с 11 декабря подорожает проезд в транспорте

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стала известна дата подорожания проезда в общественном транспорте Воронежа, о котором долго говорили. Приказ регионального департамента государственного регулирования тарифов об изменении оплаты опубликовали на сайте регионального правительства сегодня, 30 ноября.

Новые тарифы начнут действовать с 11 декабря. С этой даты поездка в маршрутках малой и средней вместимости, автобусах и троллейбусах будет стоит 28 рублей при оплате наличными и 26 рублей при оплате картой.